Süper Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'de 28. haftanın perdesi açılıyor

    Süper Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor

    Spor Toto 'de 28. hafta heyecanı yarın başlayacak.

    Haftanın açılış maçında , Evkur 'u konuk edecek.

    SÜPER LİG'DE 28. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

    YARIN:

    20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    7 NİSAN CUMARTESİ:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)

    19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

    8 NİSAN PAZAR:

    13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

    16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

    19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

    9 NİSAN PAZARTESİ:

    20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:41
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