Süper Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın başlayacak.
Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
SÜPER LİG'DE 28. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
YARIN:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
7 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
8 NİSAN PAZAR:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)
9 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:41
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Bu oyun işi değiştirir
Toplam 2
Yorum
wolverine82 sizin hedefiniz olsa olsa 4 cülük olur başka bişey olmaz zaten kaç senedir bi büyüklüğünüz kalmadı averaj takımı sizi
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FIFA önünde şike nöbeti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR İNŞALLAH 1461 GİBİ SÜRÜNÜN BETER OLUN O KUPAYI AĞZZINIZA ALMAYIN ÇÜNKÜ FENERBAHÇE ONU KANIRTA KANIRTA ALDI BUNUDA BÖYLE BİLİN
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Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...
Toplam 2
Yorum
wolverine82 gelmesini istediğim forvete aboubakar yada moussa dembele yada dany welbeck ,forvet arkası yusuf yazıcı,okay yokuşlu,orta saha pastore
Süper Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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