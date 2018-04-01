Düşme hattından beraberlik çıktı

Bu sonucun ardından Osmanlıspor 28 puanla 15. sırada kalırken, Atiker Konyaspor ise 35 puanla 17. sırada yer aldı ve iki ekip de son 7 haftaya girilirken düşme hattından kurtulmayı başaramadı.

Ankara temsilcisi, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

7. dakikada Fofana'nın ara pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.

18. dakikada Osmanlıspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Milosevic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

41. dakikada Muhammed Bayır'ın hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına hareketlenen Milosevic ile paslaşan Fofana, müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.