Düşme hattından beraberlik çıktı – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Düşme hattından beraberlik çıktı

    Düşme hattından beraberlik çıktı

    Spor Toto 'in 27. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan iki ekip karşı karşıya geldi. Düşük bir tempoda geçen mücadeleden gol sesi çıkmadı. ve Konyaspor sahadan 1'er puanla ayrıldı.

    Bu sonucun ardından 28 puanla 15. sırada kalırken, ise 35 puanla 17. sırada yer aldı ve iki ekip de son 7 haftaya girilirken düşme hattından kurtulmayı başaramadı.

    temsilcisi, 'in 28. haftasında 'ye konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

    MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
    7. dakikada Fofana'nın ara pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.

    18. dakikada Osmanlıspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Milosevic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

    41. dakikada Muhammed Bayır'ın hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına hareketlenen Milosevic ile paslaşan Fofana, müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

    Karşılaşmanın yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:22
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