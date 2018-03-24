Geçen seneye göre işte şampiyon!
Şampiyonluk yarışında bu sene de geçen sene ile aynı 4 takım yarışıyor. Telafisi olmayan bu haftalarda galibiyet her şeyden önemli. Sezonun en kritik dönemine girdiğimizde takımlar olabildiğince puan toplamak için elinden geleni yapacak. İşte takımların geçen sene son 8 haftadaki performanlarını tekrarladığında puan durumundaki yerleri.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:37
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Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
6bahçe olamaz ,,istatistik olarak zaten zor
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Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
eyy fenerliler. volkan demirelle asla şampiyon olamayız..1. madde bu..aklınıza kazıyın.
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Skandal! Fenerbahçe yarım düzine gol yedi
Toplam 36
Yorum
yazıktır fenerlinin paralarına. GS. Maçlarının kaplanı nedense diğer tüm maçlar da yavru kedi gibi..BJK maçlarında da kırmızı. ne diye milyonlar verip kontrat uzatıyonuz..?
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