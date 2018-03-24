Geçen seneye göre işte şampiyon! – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Geçen seneye göre işte şampiyon!

    Geçen seneye göre işte şampiyon!

    Şampiyonluk yarışında bu sene de geçen sene ile aynı 4 takım yarışıyor. Telafisi olmayan bu haftalarda galibiyet her şeyden önemli. Sezonun en kritik dönemine girdiğimizde takımlar olabildiğince puan toplamak için elinden geleni yapacak. İşte takımların geçen sene son 8 haftadaki performanlarını tekrarladığında puan durumundaki yerleri.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:37
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