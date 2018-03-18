Kadıköy'deki dev derbide ezeli rakipler kozlarını paylaştı. Derbi içinde yaşananlar yine gündem oldu. Özellikle Mehmet Ekici'nin Feghouli ve Belhanda'ya yaptığı faulle sarı kırmızılı futbolcular tepki gösterdi. Her iki pozisyonda da kartına başvurmayan hakem Bülent Yıldırım sadece faul olarak değerlendirdi.