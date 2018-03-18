Mehmet Ekici isyanı! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    isyanı!

    <a href="/index/mehmet-ekici?id=ac80e663-8d18-48ef-b565-3ccd30dbf67d" class="" rel="tag">Mehmet Ekici</a> isyanı!

    Kadıköy'deki dev derbide ezeli rakipler kozlarını paylaştı. Derbi içinde yaşananlar yine gündem oldu. Özellikle Mehmet Ekici'nin Feghouli ve Belhanda'ya yaptığı faulle sarı kırmızılı futbolcular tepki gösterdi. Her iki pozisyonda da kartına başvurmayan hakem Bülent Yıldırım sadece faul olarak değerlendirdi.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:54
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