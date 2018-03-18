Mehmet Ekici isyanı!
Kadıköy'deki dev derbide ezeli rakipler kozlarını paylaştı. Derbi içinde yaşananlar yine gündem oldu. Özellikle Mehmet Ekici'nin Feghouli ve Belhanda'ya yaptığı faulle sarı kırmızılı futbolcular tepki gösterdi. Her iki pozisyonda da kartına başvurmayan hakem Bülent Yıldırım sadece faul olarak değerlendirdi.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:54
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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