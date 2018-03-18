Derbide 3 penaltı pozisyonu! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Derbide 3 penaltı pozisyonu!

    Derbide 3 penaltı pozisyonu!

    Hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği derbide Fenerbahçe 3 pozisyonda penaltı itirazı yaptı

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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