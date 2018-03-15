Derbinin golleri yabancılardan

İki takım arasında son 10 yılda oynanan 27 maçta Fenerbahçe'nin 29 golüne, Galatasaray 22 golle karşılık verdi. Rakip filelere gönderilen 51 golün 35'i yabancı, 14'ü Türk futbolculardan geldi. İki golü de futbolcular kendi kalelerine attı.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekibin 29 golünün 22'sini yabancı oyuncular kaydetti. Fenerbahçe'nin 6 golü Türk futbolculardan gelirken, 1 golü de rakip oyuncu kendi kalesine gönderdi.

Galatasaray'da ise Fenerbahçe ile yapılan son 27 maçta atılan 22 golün 13'ü yabancı oyuncuların ayağından geldi. Müsabakalarda yerli futbolcular 8 kez gol sevinci yaşarken, 1 golü de rakip oyuncu kendi kalesine attı.



22 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 10 yıllık derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Ali Sami Yen Stadı'nda 27 Nisan 2008'de oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı derbiden bu yana yapılan 27 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 8 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

En golcüsü Alex

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 yılda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza attı.

Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, son 27 maçlık Galatasaray derbilerinde 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaraylı futbolcular Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.

İki takımın kadrosunda yer alan 5 futbolcu, söz konusu dönemdeki maçlarda gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve Josef de Souza, Galatasaray derbilerinde birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ise 3 gollü Selçuk İnan'ın yanı sıra Hakan Balta'nın Fenerbahçe derbilerinde 2 golü bulunuyor.



Son 10 yıldaki derbiler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 yılda oynanan 27 derbinin sonuçları ve gol atan oyuncular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller 27.04.2008 Ali Sami Yen Süper Lig 0 - 1 Nonda 09.11.2008 Fenerbahçe Süper Lig 4 - 1 Selçuk Şahin, Emre Aşık (kendi kalesine), Lugano, Deivid / Lincoln 12.04.2009 Ali Sami Yen Süper Lig 0 - 0 - 25.10.2009 Fenerbahçe Süper Lig 3 - 1 Alex (2), Guiza / Hakan Balta 28.03.2010 Ali Sami Yen Süper Lig 1 - 0 Selçuk Şahin 21.07.2010 Borussia Park Özel 1 - 0 Andre Santos 24.10.2010 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0 - 18.03.2011 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Semih Şentürk, Alex / Kazım Kazım 07.12.2011 Türk Telekom Süper Lig 1 - 3 Alex / Eboue, Elmander, Melo 17.03.2012 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 2 Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta 22.04.2012 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Ziegler, Stoch / Selçuk İnan 12.05.2012 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0 - 12.08.2012 Erzurum TFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan 16.12.2012 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan 12.05.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz 11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 0 - 1 Drogba 10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Cristian 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 - 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2) 08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt 25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2) 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -



İki takımın da golcüleri yabancı

Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu sezon yabancı oyuncular attıkları gollerle ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon rakip filelere gönderdiği 49 golün 38'ini yabancı oyuncular kaydetti. Ligde 12 golü bulunan Giuliano Victor de Paulo, sarı-lacivertli ekibin en golcü oyuncusu oldu. Fenerbahçe'de yabancı oyunculardan Mathieu Valbuena ve Jose Fernandao 5'er, Nabil Dirar, Roman Neustaedter ve Roberto Soldado 3'er, Vincent Janssen, Josef de Souza ve Martin Skrtel 2'şer, Aatıf Chahechouhe ise 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Alper Potuk 3'er, Mehmet Topal 2, Hasan Ali Kaldırım ise 1 golle takımlarına katkıda bulunurken, 2 gol de rakip oyuncular tarafından kendi kalelerine gönderildi.

Galatasaray'da ise bu sezon atılan 61 golün 46'sını yabancı futbolculardan geldi. Sarı-kırmızılılarda 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan Bafetimbi Gomis, derbide de en önemli gol umudu olacak. Galatasaray'ın yabancı oyuncularından Garry Rodrigues 6, Maicon ve Sofiane Feghouli 5'er, Younes Belhanda 2, Mariano Filho ve Fernando Reges ile devre arasında İngiltere'nin Stoke City takımına transfer olan Badou Ndiaye 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılıların yerli futbolcularından Tolga Ciğerci 6, Eren Derdiyok 3, Yasin Öztekin ile Sinan Gümüş 2'şer, Serdar Aziz ise 1 kez ligde gol kaydetti. Galatasaray'ın 1 golü ise rakip oyuncular tarafından kendi kalesine atıldı.