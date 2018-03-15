Derbinin golleri yabancılardan – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Derbinin golleri yabancılardan

    Derbinin golleri yabancılardan

    Spor Toto 'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak - derbisinde yabancı oyuncuların golleri dikkati çekiyor.

    İki takım arasında son 10 yılda oynanan 27 maçta 'nin 29 golüne, 22 golle karşılık verdi. Rakip filelere gönderilen 51 golün 35'i yabancı, 14'ü Türk futbolculardan geldi. İki golü de futbolcular kendi kalelerine attı.

    Söz konusu dönemde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekibin 29 golünün 22'sini yabancı oyuncular kaydetti. Fenerbahçe'nin 6 golü Türk futbolculardan gelirken, 1 golü de rakip oyuncu kendi kalesine gönderdi.

    Galatasaray'da ise Fenerbahçe ile yapılan son 27 maçta atılan 22 golün 13'ü yabancı oyuncuların ayağından geldi. Müsabakalarda yerli futbolcular 8 kez gol sevinci yaşarken, 1 golü de rakip oyuncu kendi kalesine attı.

    22 yabancı oyuncu gol attı
    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 10 yıllık derbilerde 22 gol sevinci yaşadı.

    Stadı'nda 27 Nisan 2008'de oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı derbiden bu yana yapılan 27 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 8 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

    Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

    En golcüsü Alex
    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 yılda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza attı.

    Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, son 27 maçlık Galatasaray derbilerinde 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaraylı futbolcular Wesley ile takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu.

    İki takımın kadrosunda yer alan 5 futbolcu, söz konusu dönemdeki maçlarda gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de , ve Josef de Souza, Galatasaray derbilerinde birer kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte ise 3 gollü Selçuk İnan'ın yanı sıra 'nın Fenerbahçe derbilerinde 2 golü bulunuyor.

    Son 10 yıldaki derbiler
    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 yılda oynanan 27 derbinin sonuçları ve gol atan oyuncular şunlar:

    Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller
    27.04.2008 Ali Sami Yen Süper Lig 0 - 1 Nonda
    09.11.2008 Fenerbahçe Süper Lig 4 - 1 Selçuk Şahin, Emre Aşık (kendi kalesine), Lugano, Deivid / Lincoln
    12.04.2009 Ali Sami Yen Süper Lig 0 - 0 -
    25.10.2009 Fenerbahçe Süper Lig 3 - 1 Alex (2), Guiza / Hakan Balta
    28.03.2010 Ali Sami Yen Süper Lig 1 - 0 Selçuk Şahin
    21.07.2010 Borussia Park Özel 1 - 0 Andre Santos
    24.10.2010 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0 -
    18.03.2011 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Semih Şentürk, Alex / Kazım Kazım
    07.12.2011 Türk Telekom Süper Lig 1 - 3 Alex / Eboue, Elmander, Melo
    17.03.2012 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 2 Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta
    22.04.2012 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Ziegler, Stoch / Selçuk İnan
    12.05.2012 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 0 -
    12.08.2012 Erzurum TFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan
    16.12.2012 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan
    12.05.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz
    11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 0 - 1 Drogba
    10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Cristian
    06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder
    25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 -
    18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2)
    08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt
    25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın
    13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
    26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski
    20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2)
    23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza
    22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -


    İki takımın da golcüleri yabancı
    Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu sezon yabancı oyuncular attıkları gollerle ön plana çıkıyor.

    Sarı-lacivertlilerin bu sezon rakip filelere gönderdiği 49 golün 38'ini yabancı oyuncular kaydetti. Ligde 12 golü bulunan Giuliano Victor de Paulo, sarı-lacivertli ekibin en golcü oyuncusu oldu. Fenerbahçe'de yabancı oyunculardan Mathieu Valbuena ve Jose Fernandao 5'er, Nabil Dirar, Roman Neustaedter ve Roberto Soldado 3'er, Vincent Janssen, Josef de Souza ve Martin Skrtel 2'şer, Aatıf Chahechouhe ise 1 kez gol sevinci yaşadı.

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Alper Potuk 3'er, Mehmet Topal 2, Hasan Ali Kaldırım ise 1 golle takımlarına katkıda bulunurken, 2 gol de rakip oyuncular tarafından kendi kalelerine gönderildi.

    Galatasaray'da ise bu sezon atılan 61 golün 46'sını yabancı futbolculardan geldi. Sarı-kırmızılılarda 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan Bafetimbi Gomis, derbide de en önemli gol umudu olacak. Galatasaray'ın yabancı oyuncularından Garry Rodrigues 6, Maicon ve Sofiane Feghouli 5'er, Younes Belhanda 2, Mariano Filho ve Fernando Reges ile devre arasında İngiltere'nin Stoke City takımına transfer olan Badou Ndiaye 1'er kez gol sevinci yaşadı.

    Sarı-kırmızılıların yerli futbolcularından Tolga Ciğerci 6, Eren Derdiyok 3, Yasin Öztekin ile Sinan Gümüş 2'şer, Serdar Aziz ise 1 kez ligde gol kaydetti. Galatasaray'ın 1 golü ise rakip oyuncular tarafından kendi kalesine atıldı.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:24
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