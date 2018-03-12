Erman Toroğlu: Fener bayılttı, Cimbom ayılttı

Biri bayılttı, diğeri ayılttı. Birinde uyuduk, diğerinde canlandık. Biri kağnı gibiydi, biri spor araba… Siz bunlara daha fazla ilaveler yapabilirsiniz. Bu benzetmeleri neden yaptığımı herhalde anlamışsınızdır? Önce bir Malatya-Fenerbahçe maçı izledim, evlere şenlik.

Size ciddi söylüyorum, inanılmaz uykum geldi ve ilk 20 dakikadan sonra zaman zaman uyudum. Arada uyandığımda bakıyordum, değişen bir şey yok. Ne biri süratli, ne biri daha az süratli. İki taraf da aynı oynuyorlar.

"Ölme eşeğim ölme yonca biçeriz" diye bir laf vardır ya, sanki öyle.

Arkadaşlar! Türkiye'de futbol seyircisini kazıklıyorlar.

Malatya'da bilet fiyatı 150 lira'ymış. Bu malı bu fiyata satıyorsanız sonra sakın ağlamayın. Ve hâlâ alıcı varsa ellerinizi ovuşturun. Fenerbahçe üç pozisyona giriyor, ikisini atıyor. Futbol namına bir şey yok. Malatyaspor ilk 20 dakika biraz mücadele ediyor, sonra o da yok. "Ah, vah" diyeceğiniz pozisyon yok. Ve bu Malatya 34 puanla 9'uncu, Fenerbahçe 47 puanla 4'üncü.

Kahır 90 dakikası bitiyor, bir saat sonra başka bir maç başlıyor.