Sivas kaçamadı

SPOR Toto Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları futbolla dikkat çeken Sivasspor ile Kasımpaşa'nın arasındaki maç gollü geçti. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde Kone'nin golüyle Yiğidolar 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 18'de Eduok boş kaleye yolladı: 1-1. Devre bu skorla tamamladı.

SON ANLARI NEFES KESTİ

Mücadelenin ikinci yarısında maç 80. dakikada sonra inanılmaz bir tempoya ulaştı. 86'da Sivasspor, Emre Kılınç'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kone, Ramazan'ı ters köşeye yolladı: 2-1. 90'da Kasımpaşa frikik kazandı. Diagne, Tolgahan ve barajın hatasından çok kolay bir gol attı: 2-2.



Özdeş: Önemli bir puan

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Kemal Özdeş şöyle konuştu: "Son haftalarda önemli puanlar elde ettik. Sivasspor çok zor bir deplasman. Buradan aldığımız beraberlik önemli. Ligin kalan bölümü için bize çok faydası olacaktır"



'Yerde yatana dikkat'

SİVAS'ın hocası Samet Aybaba, maç sonu yerde yatan futbolcuların tavrını eleştirdi. Aybaba "Yere yatan oyunculara izin verilmemeli. Takım arkadaşları da uyarmalı. İyi liglerde bunları görmüyoruz. Bizde de olmasın" dedi.



PAŞA DIŞARIDA KAZANAMIYOR

Kemal Özdeş ve öğrencileri uzun süredir deplasman galibiyeti alamadı. Kasımpaşa son olarak Kasım 2017'de dış sahada Karabükspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Daha sonra oynadığı 6 dış saha mücadelesinde 3 puanı bir arada göremedi. Bu dönemde 2 beraberlik, 4 mağlubiyeti var.



AROUNA KONE'DEN 11. GOL

Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Arouna Kone, dün Kasımpaşa ağlarını 2 kez sarstı. Tecrübeli forvet oyuncusu böylece ligde forma giydiği 24 maçta 11. kez gol attı. Fildişi Sahilli golcü, Kasımpaşa maçlarını da seviyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul temsilcisine karşı da 1 gol, 1 asistle oynamıştı