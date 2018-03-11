Bursa stop etti

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Osmanlıspor evinde Bursaspor'u ağırladı. Kayseri galibiyetiyle moral bulan Timsahlar küme düşme hattındaki Osmanlı'yı da devirmek istiyordu. Ancak ilk yarıyı 17'de Aminu, 43'te Regattin'in golleriyle 2-0 geride kapadılar. Özellikle kaleci Harun büyük hatalar yaptı.



Eşitliği bulamadılar

Bursaspor ikinci yarı tüm gücüyle yüklendi. Yeşil-beyazlılar 48. dakikada Osmanlıspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ekoko'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde Bursaspor ikinci gol için bastırdı ancak bir türlü beraberliği yakalayamadı. Osmanlı kritik galibiyetle puanını 24'e yükseltti. Bursa 30 puanda kaldı.

Le Guen: Çok yazık oldu

SÜPER Lig'in ikinci yarısında kötü günler geçiren Timsahlar'da teknik direktör Paul Le Guen, Osmanlıspor yenilgisini yenilen 2 kötü gole bağladı. Fransız çalıştırıcı "Geçen hafta iyi bir futbol ve doğru oyunla Kayserispor'u mağlup etmiştik. Bu hafta yaşadığımız şeyler ise kabul edilemez. Bu şekilde bir savunma ve böyle goller yemek beni çok üzdü. Eğer yüksek seviyede oynuyorsanız böyle goller yememeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Le Guen "Böyle iki golle yenilmek gerçekten çok yazık" derken sözlerini şöyle tamamladı: "Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. İlk yarıdaki puanlarla ayakta duruyoruz"



İrfan Buz: Daha çok atabilirdik

Osmanlıspor'un hocası İrfan Buz galibiyet sonrası mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı "Ne olursa olsun 3 puan almak zorundaydık. Bunu başardık. Maç tek farkla bitti ama çok daha fazla gol de atabilirdik" ifadelerini kullandı.