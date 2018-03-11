Bursa stop etti – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    stop etti

    Bursa stop etti

    ’yi yenerek moral bulan yeşil-beyazlılar, deplasmanda Osmanlı’ya diş geçiremedi. Aminu ve Regattin’e karşılık Ekoko’nun golü yeterli olmadı

    Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde 'u ağırladı. galibiyetiyle moral bulan Timsahlar küme düşme hattındaki Osmanlı'yı da devirmek istiyordu. Ancak ilk yarıyı 17'de Aminu, 43'te Regattin'in golleriyle 2-0 geride kapadılar. Özellikle kaleci Harun büyük hatalar yaptı.

    Eşitliği bulamadılar
    Bursaspor tüm gücüyle yüklendi. Yeşil-beyazlılar 48. dakikada Osmanlıspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ekoko'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde Bursaspor ikinci gol için bastırdı ancak bir türlü beraberliği yakalayamadı. Osmanlı kritik galibiyetle puanını 24'e yükseltti. 30 puanda kaldı.

    Le Guen: Çok yazık oldu
    SÜPER Lig'in ikinci yarısında kötü günler geçiren Timsahlar'da teknik direktör Paul , Osmanlıspor yenilgisini yenilen 2 kötü gole bağladı. Fransız çalıştırıcı "Geçen hafta iyi bir futbol ve doğru oyunla 'u mağlup etmiştik. Bu hafta yaşadığımız şeyler ise kabul edilemez. Bu şekilde bir savunma ve böyle goller yemek beni çok üzdü. Eğer yüksek seviyede oynuyorsanız böyle goller yememeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Le Guen "Böyle iki golle yenilmek gerçekten çok yazık" derken sözlerini şöyle tamamladı: "Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. İlk yarıdaki puanlarla ayakta duruyoruz"

    İrfan Buz: Daha çok atabilirdik
    Osmanlıspor'un hocası galibiyet sonrası mutluydu. Tecrübeli çalıştırıcı "Ne olursa olsun 3 puan almak zorundaydık. Bunu başardık. Maç tek farkla bitti ama çok daha fazla gol de atabilirdik" ifadelerini kullandı.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa stop etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN