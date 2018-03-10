Gol düellosunda kazanan yok! – Fotomaç – 10 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Gol düellosunda kazanan yok!

    Gol düellosunda kazanan yok!

    'in 25. hafta mücadelesinde Demir Grup ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri 'den gelirken konuk ekibin sayılarını Samuel Eduok ve Mbaye Diagne kaydetti.

    Bu sonucun ardından puanını 38 yaptı ve 6. sırada kaldı. ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.

    Yiğidolar gelecek hafta 'a konuk olacak. ise 'u ağırlayacak.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    11. dakikada topla hareketlenen Robinho'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kaleci 'de kaldı.

    13. dakikada öne geçti. Robinho'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Kone, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

    17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bifouma'nın şutunda top kaleci 'den döndü. Yaşanan karambolde meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak auta çıktı.

    18. dakikada eşitliği sağladı. 'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mbaye topu arka direkte müsait durumdaki Eduok'a gönderdi. Boş pozisyonda topla buluşan Eduok, topu ağlarla buluşturdu: 1-1

    Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

    60. dakikada sol kanattan Ziya Erdal'ın ortasında savunmadan seken topa ceza sahası dışından sert vuran Ndinga, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

    71. dakikada Robinho'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

    74. dakikada Mert Hakan Yandaş'tan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Kone'nin şutunda, meşin yuvarlağa kaleci sahip oldu.

    81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mbaye'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

    86. dakikada yeniden öne geçti. 85. dakikada ile Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki mücadelesinde Emre yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada penaltıyı kullanan Kone, topu ağlara gönderdi. 2-1

    88. dakikada sol kanattan Trezeguet'in ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Mbaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'da kaldı.

    90+2. dakikada yeniden eşitliği sağladı. Mbaye'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-2

    Karşılaşma 2-2 sona erdi.

    Stat: Yeni 4 Eylül

    Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak
    Demir Grup : Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani (Dk. 37 Boye), Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma (Dk. 60 Cyriac), Robinho (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç, Kone

    Kasımpaşa: Ramazan Köse, , Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 87 Etoundi), Neumayr (Dk. 64 Ahmed Ildiz), Eduok (Dk. 75 Murillo), Trezeguet, Mbaye

    Goller: Dk. 13 ve Dk. 86 (Penaltıdan) Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 18 Eduok, Dk. 90+2 Mbaye (Kasımpaşa)
    Sarı kartlar: Dk. 31 Medjani, Dk. 71 Boye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Neumayr, Dk. 66 Sadiku (Kasımpaşa)

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gol düellosunda kazanan yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN