25. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
10 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
11 Mart Pazar:
13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
12 Mart Pazartesi:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:48
-
"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 27
Yorum
klaus Q7'yi savunmakla katili savunmak arasında fark yoktur.
-
Daha bitmedi
Toplam 28
Yorum
forever1903 10 macta 6 puan kapatilir bence dogru, ama önündeki 3 mactan fener en iyi ihtimal ile 4 puan cikarir, yani unutun o isi, 4 yildiz baska baha
-
Daha bitmedi
Toplam 28
Yorum
klaus beşiktaş maçinda volkan, hakemin atması için adeta tam gün mesai yaparken, sen(aykut)kulübede elin çenende oturuyordun.aksini söylersen ....
25. haftanın hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.