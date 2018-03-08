25. haftanın hakemleri açıklandı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    25. haftanın hakemleri açıklandı

    25. haftanın hakemleri açıklandı

    'de 25. haftanın hakemleri açıklandı.

    'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir:

    10 Mart Cumartesi:

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

    16.00 Osmanlıspor-Bursaspor:

    19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

    11 Mart Pazar:

    13.30 Göztepe-Antalyaspor:

    13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa

    16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe:

    19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

    12 Mart Pazartesi:

    20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:48
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