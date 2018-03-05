Negredo ateşi yaktı!
Dış sahada son 6 maçının yalnızca 1'ini kazanabilen Beşiktaş, deplasmandaki kötü gidişe Trabzon'da son verdi. Ryan Babel 2 gol attı ama gecenin kahramanı Negredo'ydu. Oyuna girdikten sonra akıl dolu 2 asistle maçın kilidini kıran İspanyol yıldız Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında hayat verdi
Trabzonspor Medical Park Stadı'nda ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren maçta siyah-beyazlılar ikinci yarıda Negredo'nun oyuna girmesiyle coştu.
İspanyol golcü, Ryan Babel'e yaptığı asistlerle galibiyetin mimarı oldu.
Zorlu deplasmandan Babel'in 2 golüyle 3 puanda ayrılan Beşiktaş puanını 47'ye çıkardı ve zirve iddiasını sürdürdü. Trabzonspor ise 36 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
7. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı serbest atışta ön direğe doğru koşu yapan Novak, uygun durumda kötü vuruşla topu auta gönderdi.
23. dakikada Adriano'nun soldan yerden ortasında, savunmanın arkasında Vagner Love, topa dokunamayınca siyah-beyazlılar mutlak bir golden oldu.
38. dakikada Talisca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Vagner Love'ın yakın mesafeden şutunda, top üsten auta gitti.
43. dakikada Babel'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Talisca'nın karşı karşıya pozisyondaki şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
71. dakikada Beşiktaş, Negredo'nun başlattığı atakta Caner'in soldan ortası sonrası gelişen pozisyonda Negredo'nun asistinde Babel ile golü buldu 0-1.
68. dakikada Trabzonspor golü buldu ancak Halis Özkahya, Fabri'ye bir faul yapıldığını tespit etti.
78. dakikada Ryan Babel kendisinin ve takımının 2. golünü attı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:25
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
gfff NORMAL,1 YIL SOZLESMESI OLAN TOPCUYA 9 MILYON EURO VERENI KIM TUTAR?
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Bayram Çok beceriksiz bir scout idi gitmesi galatasaraya faydalı olacaktır
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Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Toplam 3
Yorum
dogrutespit bence BJK macı 11i bozulmamalıydı ekici sener atıf soldado 11 de olsa bu macı 4-1 FB alırdı
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