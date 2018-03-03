Galatasaray, lig tarihindeki farklı skorlarından birine imza attı
Galatasaray, Süper Lig’de Kardemir Karabükspor’u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesiyle, lig tarihinde en farklı 2. galibiyetlerinden birini almış oldu.
Galatasaray'ın Süper Lig'deki en farklı sonuçla aldığı galibiyetler şöyle:
1959-1960 Galatasaray: 8 - Altınordu: 0
1992-1993 Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 8
1983-1984 Galatasaray: 9 - Adana Demirspor: 2
1996-1997 Altay: 1 - Galatasaray: 8
2000-2001 Galatasaray: 7 - Erzurumspor: 0
1970-1971 Galatasaray: 7 - PTT: 1
1970-1971 PTT: 1 - Galatasaray: 7
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:18
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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