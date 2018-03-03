Galatasaray, lig tarihindeki farklı skorlarından birine imza attı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Galatasaray, lig tarihindeki farklı skorlarından birine imza attı

    Galatasaray, lig tarihindeki farklı skorlarından birine imza attı

    Galatasaray, ’de ’u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesiyle, lig tarihinde en farklı 2. galibiyetlerinden birini almış oldu.

    Spor Toto 'in 24. haftasında Galatasaray, 'u deplasmanda 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, maçla birlikte lig tarihinde de en farklı galibiyetlerinden birini elde etti. Galatasaray, Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından beri en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve Ankaragücü'ne karşı aldı. Aslan, Karabükspor maçıyla en lig tarihinde en farklı 2. farklı skorlu galibiyetini aldı.
    Galatasaray'ın Süper Lig'deki en farklı sonuçla aldığı galibiyetler şöyle:

    1959-1960 Galatasaray: 8 - Altınordu: 0
    1992-1993 Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 8
    1983-1984 Galatasaray: 9 - Adana Demirspor: 2
    1996-1997 Altay: 1 - Galatasaray: 8
    2000-2001 Galatasaray: 7 - Erzurumspor: 0
    1970-1971 Galatasaray: 7 - PTT: 1
    1970-1971 PTT: 1 - Galatasaray: 7
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:18
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