Derbinin hakemi Cüneyt Çakır
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Barış Şimşek ise derbide dördüncü hakem olarak görev alacak.
Vodafone Park'taki derbi saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı ve hakemleri şöyle:
23 Şubat Cuma
20.00 Galatasaray - Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 TM Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
24 Şubat Cumartesi
16.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Serkan Çınar
25 Şubat Pazar
13.30 E. Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek
13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - DG Sivasspor: Mete Kalkavan
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
26 Şubat Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:26
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Bunama başladı Sayın Hıncal sen Şenol u eleştirdin bizde eleştiriyoruz Yanlız şunu iyi bil Ne Fatih ne Denizli bu ikili de büyük Hoca değil Fatih hiç değil
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
ruhi mücerret hoca sizi kaç kere mat etti madara etti .kişiselleştirme olayı artık hıncal uluç bey
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 8
Yorum
Gslı Hıncal bey Terimi gömüyorsunuz Güneşi gömüyorsunuz kim hocalık yapacak Türkiye de o zaman..Yok işte elimizdeki hocalar bunlar
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