Derbinin hakemi Cüneyt Çakır – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Derbinin hakemi

    Derbinin hakemi Cüneyt Çakır

    'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek.

    Spor Toto 'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Barış Şimşek ise derbide dördüncü hakem olarak görev alacak.

    Vodafone Park'taki derbi saat 19.00'da başlayacak.

    Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı ve hakemleri şöyle:

    23 Şubat Cuma
    20.00 Galatasaray - Bursaspor: Bülent Yıldırım

    20.00 TM Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

    24 Şubat Cumartesi
    16.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

    19:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Serkan Çınar

    25 Şubat Pazar
    13.30 E. Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek

    13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek

    16.00 Göztepe - DG Sivasspor: Mete Kalkavan

    19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

    26 Şubat Pazartesi
    20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:26
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