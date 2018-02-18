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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Timsah 3 puana hasret kaldı!

    Timsah 3 puana hasret kaldı!

    'in 22. hafta mücadelesinde , Evkur 'u konuk etti. Zorlu mücadeleden gol sesi çıkmadı ve iki ekip de 1 puana razı oldu.

    Son 7 maçından galibiyet çıkaramayan kötü gidişe yine dur diyemedi. Golsüz biten maçın ardından puanını 27 yapan yeşil-beyazlılar 10. sıradaki yerini korudu. ise 28 puanla 9. sırada yer aldı.

    Bursaspor haftaya 'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise 'u ağırlayacak.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    19. dakikada gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük'ün Bursaspor ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

    21. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde meydana gelen karambolde savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, Ekong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Konuk takım oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

    34. dakikada Bursaspor'un sağ taraftan kazandığı korner atışını Batalla kullandı. Bu oyuncunun konuk takım ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Ekong'un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    46. dakikada yeşil-beyazlı takım atağında Batalla'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Delarge'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

    49. dakikada Batalla'nın pasıyla Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

    63. dakikada Batalla'nın pasında topla buluşan Bostock'un yaklaşık 30 metreden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

    Karşılaşma, 0-0 sonuçlandı.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:41
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