Timsah 3 puana hasret kaldı!
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleden gol sesi çıkmadı ve iki ekip de 1 puana razı oldu.
Son 7 maçından galibiyet çıkaramayan Bursaspor kötü gidişe yine dur diyemedi. Golsüz biten maçın ardından puanını 27 yapan yeşil-beyazlılar 10. sıradaki yerini korudu. Yeni Malatyaspor ise 28 puanla 9. sırada yer aldı.
Bursaspor haftaya Galatasaray'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük'ün Bursaspor ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top, kaleci Harun Tekin'de kaldı.
21. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde meydana gelen karambolde savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, Ekong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Konuk takım oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
34. dakikada Bursaspor'un sağ taraftan kazandığı korner atışını Batalla kullandı. Bu oyuncunun konuk takım ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Ekong'un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
46. dakikada yeşil-beyazlı takım atağında Batalla'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Delarge'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
49. dakikada Batalla'nın pasıyla Evkur Yeni Malatyaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
63. dakikada Batalla'nın pasında topla buluşan Bostock'un yaklaşık 30 metreden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
Karşılaşma, 0-0 sonuçlandı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:41
-
Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
u.açar hiç şaşırmadık alışıkız Beşiktaş ımızı durdurma hareketlerine şenol hocanın10numara ve yrdmc hoca almama inadı olmasa hakemleride yenerdik
-
Bu da mı tesadüf
Toplam 8
Yorum
taraftar YABANCI HAKEM isteyin.. Objektif hakemle oynamak işinize gelmez değil mi ? Konyada hakem sayesinde farktan kurtuldunuz.
-
Fellaini imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
GS'li yahu ne işi var bu kazmanın. kamyon gibi adam 20 yaşında bile koşamayan kamyon gibi ağır ve uzun adamı 31 yasında alırsanız yazıklar olsun !
Timsah 3 puana hasret kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.