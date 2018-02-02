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    02 Şubat 2018, Cuma
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    isim sponsoru oldu

    Spor Toto isim sponsoru oldu
    ve 1. Lig'in isim sponsoru oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluşun, Spor Toto ile isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşmanın, bu sezonun kalan bölümü ve 2018-2019'un tamamını kapsadığı ifade edildi.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:52
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