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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    İşte 'de 20. hafta hakemleri

    İşte <a href="/index/spor-toto-super-lig?id=e65c5a38-ad8b-4c0d-9444-bee6c56ddcc6" class="" rel="tag">Spor Toto Süper Lig</a>'de 20. hafta hakemleri

    Futbolda 'in 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 20. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

    Yarın:

    20.00 Bursaspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

    3 Şubat Cumartesi:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

    16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

    19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

    4 Şubat Pazar:

    13.30 Osmanlıspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

    13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor: Barış Şimşek

    16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

    5 Şubat Pazartesi:

    20.00 Trabzonspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:56
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