İşte Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta hakemleri
Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 20. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
4 Şubat Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor: Barış Şimşek
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
5 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:56
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4 üst üste şampiyonluk
Toplam 4
Yorum
celal sen bu sene 2.ol sultanahmete e gıt sukur et ne sampıyonlugu neden bahsedıyorsun martı goremeyız bu hocayla
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Avrupa aşkına
Toplam 1
Yorum
acg Bu yönetim kulübü borç batağına soktu. Atıl durumda bir sürü futbolcu var ama ara transferde maalesef bunları gönderemedi.
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Ozan'a af yolu açıldı
Toplam 6
Yorum
MRT KADRO DIŞI KALMASI HATAYDI !! GENÇ OYUNCU DÜNYA PARALAR VERİLMİŞ !! KAYBETMEK KOLAY ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK !!
İşte Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta hakemleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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