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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ’dan ve Fofana’ya 2 maç ceza

    PFDK’dan Ali Turan ve Fofana’ya 2 maç ceza
    , kulüplerine ceza yağdırdı. 'un maçında kırmızı kart gören 'a 2 maç ceza verilirken, malzemecisi de 3 maç men edildi. Saha olaylarından 60 bin TL para cezasının yanı sıra, bazı tribünlerdeki taraftarların biletleri bloke edildi. Alanya'da da maçında kırmızı gören Fofana 2 maç men edildi. ve 'ye de merdiven boşlukları, saha olayları ve taraftarların çirkin tezahüratlarından toplam 150 bin TL para cezasının yanı sıra bazı tribünlerdeki taraftarların biletleri bloke edildi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
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