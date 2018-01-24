İşte 20, 21 ve 22. hafta programı

Müsabakalarının programı şöyle:

20. HAFTA

2 Şubat Cuma:

20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)



3 Şubat Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)



4 Şubat Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)

13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)



5 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)



21. HAFTA

9 Şubat Cuma:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)



10 Şubat Cumartesi:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)



11 Şubat Pazar:

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)



22. HAFTA

16 Şubat Cuma:

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)



17 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)



18 Şubat Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Stadı henüz açıklanmadı)