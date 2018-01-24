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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    İşte 20, 21 ve 22. hafta programı

    İşte 20, 21 ve 22. hafta programı

    'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı belli oldu.

    Müsabakalarının programı şöyle:
    20. HAFTA
    2 Şubat Cuma:
    20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

    3 Şubat Cumartesi:
    13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
    16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
    19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

    4 Şubat Pazar:
    13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
    13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
    16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
    19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)

    5 Şubat Pazartesi:
    20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

    21. HAFTA
    9 Şubat Cuma:
    20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

    10 Şubat Cumartesi:
    13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)
    16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Stadı henüz açıklanmadı)
    19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)

    11 Şubat Pazar:
    13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
    13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
    19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    12 Şubat Pazartesi:
    20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

    22. HAFTA
    16 Şubat Cuma:
    20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

    17 Şubat Cumartesi:
    13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
    16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
    19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

    18 Şubat Pazar:
    13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
    13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
    16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
    19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    19 Şubat Pazartesi:
    20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Stadı henüz açıklanmadı)

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:34
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