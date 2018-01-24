İşte 20, 21 ve 22. hafta programı
Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı belli oldu.
Müsabakalarının programı şöyle:
20. HAFTA
2 Şubat Cuma:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
4 Şubat Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)
5 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
21. HAFTA
9 Şubat Cuma:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
10 Şubat Cumartesi:
13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)
11 Şubat Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
22. HAFTA
16 Şubat Cuma:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
18 Şubat Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Stadı henüz açıklanmadı)
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:34
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Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Toplam 8
Yorum
adam adamın dibi
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Fırtına galibiyete odaklandı
Toplam 1
Yorum
paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 10
Yorum
4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
İşte 20, 21 ve 22. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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