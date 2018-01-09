Antalya’da dev zirve
2 bini aşkın futbol antrenörü Pro Lisans Semineri’nde bir araya geldi
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin, TFF iş birliğiyle Antalya'da düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri dün başladı. 2 bini aşkın futbol antrenörünün katıldığı seminerde Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Yılmaz Vural, Aykut Kocaman, Fatih Terim, Rıza Çalımbay gibi isimler de yer aldı. Türk futbolundaki gelişmelerin konuşulduğu seminerde Milli Takım'ın hocası Mircea Lucescu da açıklamalar yaptı. Hocalardan genç oyunculara yönelmelerini isteyen Rumen teknik adam, "Ttüm teknik direktörlerden genç oyuncuları oynatması konusunda rica ediyorum. Onların öz güvenini yükseltmek için adımlar atmalıyız" dedi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
-
"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
-
Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Antalya’da dev zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.