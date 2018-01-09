;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’da dev zirve

    Antalya’da dev zirve

    2 bini aşkın futbol antrenörü Pro Lisans Semineri’nde bir araya geldi

    Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin, TFF iş birliğiyle 'da düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri dün başladı. 2 bini aşkın futbol antrenörünün katıldığı seminerde Şenol Güneş, , Yılmaz Vural, , Fatih Terim, gibi isimler de yer aldı. Türk futbolundaki gelişmelerin konuşulduğu seminerde Milli Takım'ın hocası Mircea Lucescu da açıklamalar yaptı. Hocalardan genç oyunculara yönelmelerini isteyen Rumen teknik adam, "Ttüm teknik direktörlerden genç oyuncuları oynatması konusunda rica ediyorum. Onların öz güvenini yükseltmek için adımlar atmalıyız" dedi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya’da dev zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN