 Süper Lig takımlarının tercihi Belek – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    takımlarının tercihi Belek

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a> takımlarının tercihi Belek

    'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar, kamp çalışmalarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla başlayacak.

    'deki 18 takımın tamamı, kamp çalışmalarını Türkiye'de futbol turizminin merkezi 'da gerçekleştirecek. Takımların büyük çoğunluğunun 'daki tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi oldu.

    Ligde yer alan 15 ekip, ikinci yarı hazırlıkları için Belek'teki otellerde kampa girecek. Side ve Alanya'da da birer takım kamp çalışmalarını sürdürecek. Son yıllarda kamp çalışmalarını Side'de gerçekleştiren bu sezon da aynı yeri tercih etti. da Alanya'dan ayrılmayacak. 4 Ocak'ta kendi tesislerinde toplanacak ise geçen yılın aksine bir otelde kampa girmeyecek.

    ANTALYA'YA EN GEÇ GALATASARAY GELECEK
    'de "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, ve da kamp için Belek'i tercih eden takımlar arasında yer alıyor. Ligde ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan , Antalya'ya en geç gelecek kulüp olacak. 7 Ocak Pazar günü Antalya'ya gelecek sarı-kırmızılı takım, 15 Ocak'ta kampı tamamlayacak.

    ise 4 Ocak'ta kampa girecek. Sarı-lacivertliler, 12 Ocak'a kadar Belek'te çalışmalarını sürdürecek.

    Yarın Belek'te toplanacak siyah-beyazlıların ise Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olmasından dolayı kamp bitiş tarihi henüz netleşmedi. Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan ise 4-12 Ocak tarihlerinde Belek'te kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.

    Ligdeki takımların devre arası kamp programı şöyle:

    Takım adı Kamp yeri Kamp tarihi
    Medipol Başakşehir Belek 4-12 Ocak
    Galatasaray Belek 7-15 Ocak
    Fenerbahçe Belek 4-12 Ocak
    Beşiktaş Belek 3-? Ocak
    Kayserispor Belek 4-16 Ocak
    Göztepe Belek 2-13 Ocak
    Trabzonspor Belek 4-14 Ocak
    Demir Grup Sivasspor Side 3-15 Ocak
    Bursaspor Belek 3-11 Ocak
    Evkur Yeni Malatyaspor Belek 3-15 Ocak
    Kasımpaşa Belek 2-14 Ocak
    Teleset Mobilya Akhisarspor Belek 3-13 Ocak
    Aytemiz Alanyaspor Alanya 5-13 Ocak
    Osmanlıspor Belek 3-12 Ocak
    Antalyaspor - 4-? Ocak
    Atiker Konyaspor Belek 3-15 Ocak
    Gençlerbirliği Belek 2-12 Ocak
    Kardemir Karabükspor Belek 3-14 Ocak
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:22
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