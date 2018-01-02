Süper Lig takımlarının tercihi Belek
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar, kamp çalışmalarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla başlayacak.
Süper Lig'deki 18 takımın tamamı, kamp çalışmalarını Türkiye'de futbol turizminin merkezi Antalya'da gerçekleştirecek. Takımların büyük çoğunluğunun Antalya'daki tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi oldu.
Ligde yer alan 15 ekip, ikinci yarı hazırlıkları için Belek'teki otellerde kampa girecek. Side ve Alanya'da da birer takım kamp çalışmalarını sürdürecek. Son yıllarda kamp çalışmalarını Side'de gerçekleştiren Demir Grup Sivasspor, bu sezon da aynı yeri tercih etti. Aytemiz Alanyaspor da Alanya'dan ayrılmayacak. 4 Ocak'ta kendi tesislerinde toplanacak Antalyaspor ise geçen yılın aksine bir otelde kampa girmeyecek.
ANTALYA'YA EN GEÇ GALATASARAY GELECEK
Süper Lig'de "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da kamp için Belek'i tercih eden takımlar arasında yer alıyor. Ligde ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Antalya'ya en geç gelecek kulüp olacak. 7 Ocak Pazar günü Antalya'ya gelecek sarı-kırmızılı takım, 15 Ocak'ta kampı tamamlayacak.
Fenerbahçe ise 4 Ocak'ta kampa girecek. Sarı-lacivertliler, 12 Ocak'a kadar Belek'te çalışmalarını sürdürecek.
Yarın Belek'te toplanacak siyah-beyazlıların ise Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olmasından dolayı kamp bitiş tarihi henüz netleşmedi. Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir ise 4-12 Ocak tarihlerinde Belek'te kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.
Ligdeki takımların devre arası kamp programı şöyle:
|Takım adı
|Kamp yeri
|Kamp tarihi
|Medipol Başakşehir
|Belek
|4-12 Ocak
|Galatasaray
|Belek
|7-15 Ocak
|Fenerbahçe
|Belek
|4-12 Ocak
|Beşiktaş
|Belek
|3-? Ocak
|Kayserispor
|Belek
|4-16 Ocak
|Göztepe
|Belek
|2-13 Ocak
|Trabzonspor
|Belek
|4-14 Ocak
|Demir Grup Sivasspor
|Side
|3-15 Ocak
|Bursaspor
|Belek
|3-11 Ocak
|Evkur Yeni Malatyaspor
|Belek
|3-15 Ocak
|Kasımpaşa
|Belek
|2-14 Ocak
|Teleset Mobilya Akhisarspor
|Belek
|3-13 Ocak
|Aytemiz Alanyaspor
|Alanya
|5-13 Ocak
|Osmanlıspor
|Belek
|3-12 Ocak
|Antalyaspor
|-
|4-? Ocak
|Atiker Konyaspor
|Belek
|3-15 Ocak
|Gençlerbirliği
|Belek
|2-12 Ocak
|Kardemir Karabükspor
|Belek
|3-14 Ocak
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:22
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Yıldız futbolcu yılbaşı partisinde fena dağıttı!
Toplam 1
Yorum
engin bu adam suanda roma da zirve yapiyor, bu görüntüler sonra özürdilemesi yetiyor..bizde olsa var ya, adami yasatmazlar
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İlk teklif yapıldı
Toplam 7
Yorum
istiyorsunuz ki her oyuncu dünya yıldızı veya ayarında olsun, biraz kendi oyuncunuza güvenin. Oyuncu yetiştirmeyim, yorulmayım ama hep başarılı olayım. Yok öyle dünya.
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Kaan ve Kenan’la ön anlaşma imzalandı
Toplam 5
Yorum
smokie :) bunu Udinese u19 da oynadığında niye sölemedin ? :D daha ucuz olurdu 25 Milyonun varsa sen al :D
Süper Lig takımlarının tercihi Belek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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