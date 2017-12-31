 Demirören'den yeni yıl mesajı – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Demirören'den mesajı

    Demirören'den <a href="/index/yeni-yil?id=34ec204a-e9b8-4351-acb3-b7c2bef08d31" class="" rel="tag">yeni yıl</a> mesajı

    Türkiye Federasyonu Başkanı , mesajı yayımladı.

    Demirören, federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajında, şunları kaydetti:

    "Üzüntü ve sevinçleriyle 2017'yi geride bırakıyor, yeni hedef ve umutlarla yeni bir yıla giriyoruz. Sporun barış, dostluk, kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçilmemesi ve fair play, yeni yıldaki en büyük dileğimiz. 2018'de 2020 Şampiyonlar Ligi finali ve 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği adaylığımızı başarıyla taçlandırıp, Türk futboluna büyük değer kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle vatanımız için canını feda eden şehitlerimiz ile spor camiasından kaybettiğimiz değerleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. 2018'in ailesine, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demirören'den mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN