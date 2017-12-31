Demirören'den yeni yıl mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yeni yıl mesajı yayımladı.
Demirören, federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajında, şunları kaydetti:
"Üzüntü ve sevinçleriyle 2017'yi geride bırakıyor, yeni hedef ve umutlarla yeni bir yıla giriyoruz. Sporun barış, dostluk, kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçilmemesi ve fair play, yeni yıldaki en büyük dileğimiz. 2018'de 2020 Şampiyonlar Ligi finali ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığımızı başarıyla taçlandırıp, Türk futboluna büyük değer kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle vatanımız için canını feda eden şehitlerimiz ile spor camiasından kaybettiğimiz değerleri bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. 2018'in futbol ailesine, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:48
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Ev kirası cepten!
Toplam 2
Yorum
bjk abi bu seviyede bi forvet evertona mı gitmeli yazık olacak çocuğa
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 6
Yorum
md avrupada ve ligde başarılı olmak için,avrupa çapında,hazır hemen oynayacak,formda ve bonservisi olmayan BATASA alınmalı.
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Evra'da karar Terim'in
Toplam 2
Yorum
han 36 be 36 kariyeri elbette muthiş. Haginin kariyeri daha muthiş tekrar alalım hagiyi daha etkili olur!!! evra emeklilik imzası atar artık.
Demirören'den yeni yıl mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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