DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...

Gomis ile Tolgay'ın çarpıştığı pozisyon pic.twitter.com/AyJ865Vazt — Fotomaç (@fotomac) 2 Aralık 2017

Karşılaşmanın 17. dakikasında Gomis ile Tolgay Arslan arasındaki mücadele izleyenleri yüreğini ağzına getirdi.Kafa topu için yükselen iki futbolcu feci şekilde kafa kafaya çarpıştı. Gomis'in hızlı şekilde Tolgay Arslan'a geldiği pozisyonda Tolgay Arslan acı içinde yerde kaldı. Uzun süre yerde kalan siyah-beyazlı futbolcu, yaklaşık 5 dakikanın ardından sağlık ekiplerinin müahalesi sonrasında oyuna devam etti.17. dakikada birbirine giren ikili, 45+2'de bir kez daha çarpıştı. İlk yarının uzatma dakikalarında Gomis, Tolgay Arslan'a kontrolsüz bir harekette daha bulundu. Beşiktaşlı futbolcu, Gomis'in sert hareketinin etkisi sonrası baygınlık geçirdi! Tolgay'ın fenalık geçirdiği görüntüsü ekranlara yansırken, izleyenler büyük endişe yaşadı. Neyse ki korkulan olmadı ve Tolgay Arslan ikinci kez sakatlık yaşadığı maçta oyuna devam etti. Hakem Fırat Aydınus, pozisyonlarda kartına başvurmadı.İşte Tolgay Arslan ile Gomis'in çarpıştığı pozisyon.