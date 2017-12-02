DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'taki karşı karşıya geldi. Zirveyi şekillendirecek maçtaki ilk tartışmalı pozisyon 17. dakikada yaşandı...
Kafa topu için yükselen iki futbolcu feci şekilde kafa kafaya çarpıştı. Gomis'in hızlı şekilde Tolgay Arslan'a geldiği pozisyonda Tolgay Arslan acı içinde yerde kaldı. Uzun süre yerde kalan siyah-beyazlı futbolcu, yaklaşık 5 dakikanın ardından sağlık ekiplerinin müahalesi sonrasında oyuna devam etti.
TOLGAY ARSLAN BAYILDI!
17. dakikada birbirine giren ikili, 45+2'de bir kez daha çarpıştı. İlk yarının uzatma dakikalarında Gomis, Tolgay Arslan'a kontrolsüz bir harekette daha bulundu. Beşiktaşlı futbolcu, Gomis'in sert hareketinin etkisi sonrası baygınlık geçirdi! Tolgay'ın fenalık geçirdiği görüntüsü ekranlara yansırken, izleyenler büyük endişe yaşadı. Neyse ki korkulan olmadı ve Tolgay Arslan ikinci kez sakatlık yaşadığı maçta oyuna devam etti. Hakem Fırat Aydınus, pozisyonlarda kartına başvurmadı.
İşte Tolgay Arslan ile Gomis'in çarpıştığı pozisyon.
Gomis ile Tolgay'ın çarpıştığı pozisyon pic.twitter.com/AyJ865Vazt— Fotomaç (@fotomac) 2 Aralık 2017
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:26
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Dursun Özbek: 41 milyon lira faiz ödedik
Toplam 5
Yorum
huseyin büyük başarıymış gibi diyor senden önceki başkanlar da rivayı satıp yapardılar ama satmadılar oranın parası bitince satacak ne kalacak.
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Neden Denayer'i tercih etti? Igor Tudor açıkladı!
Toplam 1
Yorum
HAGİ10 UTANMASA GOMİSİ SOL BEK OYNATACAK
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Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Toplam 1
Yorum
dd patlama yapda orda yollasınlar seni çine sağlam paraya
DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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