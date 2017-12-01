Dev derbiyi Abidal yorumlayacak

Yayıncı kuruluş BeIN Sports, dev derbiyi Eric Abidal'a yorumlatacak. Daha önceki derbilerde de yorumculuk yapan efsane Fransız sol bek, Beşiktaş-Galatasaray derbisini de statta özel locada izleyip, analiz edecek. Barcelona'da yıldızlaşan Abidal, Monaco ve Lyon'da da forma giymişti.