Dev derbiyi Abidal yorumlayacak
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:07
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
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Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
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İbrahima Yattara'dan derbi yorumu!
Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
Dev derbiyi Abidal yorumlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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