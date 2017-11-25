Ege’de eski dostların derbisi nefes kesecek

LİGDE son 4 maçını kazanamayıp düşüşe geçen iki Ege temsilcisi Göztepe ve Akhisarspor, bugün İzmir'de kozlarını paylaşacak. Daha önce G.Saray alt yapısında takım arkadaşı olan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'yla Akhisar'ın çalıştırıcısı Okan Buruk, birbirlerine rakip olarak ayrı bir heyecanı daha yaşayacak.