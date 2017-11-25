 Ege’de eski dostların derbisi nefes kesecek – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Ege’de eski dostların derbisi nefes kesecek

    Ege’de eski dostların derbisi nefes kesecek
    LİGDE son 4 maçını kazanamayıp düşüşe geçen iki Ege temsilcisi Göztepe ve Akhisarspor, bugün İzmir'de kozlarını paylaşacak. Daha önce G.Saray alt yapısında takım arkadaşı olan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'yla Akhisar'ın çalıştırıcısı Okan Buruk, birbirlerine rakip olarak ayrı bir heyecanı daha yaşayacak.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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