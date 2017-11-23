13. hafta hakemleri açıklandı
Ligin 13. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:53
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6 kilo et yediler!
Toplam 8
Yorum
karakartal Fazlasıyla hakettiler dinlenmeyi
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Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
Toplam 2
Yorum
BJK Beşiktaş için grubun bence en zor deplasman maçı olacak, beraberlik iyi sonuç olur mağlubiyet almadan gruptan çıkmış olur.
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Bedelsiz başarı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ helal kardeşim lafı gediğine oturttun ! bize söyleyecek bir şey yok bu bukalemunlar renkten renge giriyor cl maçlarında KUDURUN KUDURUN !
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