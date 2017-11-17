Vodafone Park'ta penaltı kaçtı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında TM Akhisarspor'u konuk etti.



Hakem Serkan Çınar'ın yönettiği karşılaşmanın 9. dakikasında siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Negredo'nun tek pasında Talisca karşı karşıya pozisyonda rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi.



ÖNCE KALECİ ARDINDAN DİREK!

Penaltıda topun başına Quaresma geçti. Portekizli futbolcunun sol köşeye yerden vuruşunu kaleci Lukac kurtardı, ardından kaleciden dönen topa Negredo'un yaptığı vuruş direğe çarpıp auta gitti.