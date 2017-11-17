Vodafone Park'ta penaltı kaçtı!
Beşiktaş 11. dakikada Quaresma'yla kullandığı penaltıyı gole çeviremedi
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında TM Akhisarspor'u konuk etti.
Hakem Serkan Çınar'ın yönettiği karşılaşmanın 9. dakikasında siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Negredo'nun tek pasında Talisca karşı karşıya pozisyonda rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi.
ÖNCE KALECİ ARDINDAN DİREK!
Penaltıda topun başına Quaresma geçti. Portekizli futbolcunun sol köşeye yerden vuruşunu kaleci Lukac kurtardı, ardından kaleciden dönen topa Negredo'un yaptığı vuruş direğe çarpıp auta gitti.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:19
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
tosun he işte bize böyle takımlarla gelin crystalpalace newcastlea ne alaka geçen sene zaten mcity istiyordu cenki juventusa satalım 20 ye
Vodafone Park'ta penaltı kaçtı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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