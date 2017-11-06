Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a önemli açıklamalarda bulundu. Romen teknik adam yabancı sayısına limit geleceğini açıkladı.
İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamaları:
"Beraber oynamaya ve kazanmaya alışmış futbolcu grubu elimde yok. Türkiye'de para var, siz İtalyanlar'ın hayal ettiği yeni stadyumlar var ama İtalya'daki gibi futbolcular yok." Muhabirin, "Ligdeki futbolcuların yüzde 65'i yabancı, fakat ülke dışında oynayan Türk futbolcular var" vurgusu sonrasında Lucescu, "Federasyonla yabancı sayısına limit koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz" dedi.
TÜRKÇE ÖĞRENİRSEM BENİ YAŞATMAZLAR!
Milan'lı Hakan için "O gerçek bir 8 numara. 10 numaralı formayı alarak hata etti" diyen Lucescu, "Siz İtalyanlar 10 numarayı görünce aklınıza Platini geliyor. Hakan, Almanya'da geniş alanlar buluyordu, İtalya'da kapalı defanslara karşı etkili olamaz" ifadesini kullandı. İtalyanca'sının iyi olduğu övgüsü sonrasında Lucescu'nun, "İtalyancam iyi ama Türkçe öğrenmek istemiyorum. Burada kaç gazeteci beni takip ediyor biliyor musunuz? 40'tan fazla. Eğer Türkçe öğrenirsem ve onlar benimle dillerinde konuşabileceklerini öğrenirlerse beni yaşatmazlar" sözleri ise şaşkınlık yarattı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:09
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Fenerbahçe'de forvetler suskun
Toplam 2
Yorum
ferhat mukemmel
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F.Bahçe'ye bir sakatlık şoku daha!
Toplam 6
Yorum
Gslı Sakatlıklar hiç hoş değil umarım bir an evvel düzelir gomisin sakatlığını düşünemiyorum sakatlığa sevinen insanlar olduk üzücü..
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Uçan tekmeye sarı kart!
Toplam 21
Yorum
HLLIGDON 17 yaş futbolcu bugünlerden yarunların SADİST BİR FUTBOLCU OLACAĞINI ve HAKEMİNDE BUNLARA İZİN VERECEĞİ ŞİMDİDİDEN YETİŞMEKTE
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