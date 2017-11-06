 Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız! – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!

    Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!

    A Milli Takım Teknik Direktörü , İtalyan La Gazzetta dello Sport'a önemli açıklamalarda bulundu. Romen teknik adam yabancı sayısına limit geleceğini açıkladı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ne "Türk futbolunun potansiyeline güveniyorum" diyen A Milli Takım Teknik Direktörü 'nun, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Türk futbolculardan şikayetçi oldu.

    İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamaları:

    "Beraber oynamaya ve kazanmaya alışmış futbolcu grubu elimde yok. Türkiye'de para var, siz İtalyanlar'ın hayal ettiği yeni stadyumlar var ama İtalya'daki gibi futbolcular yok." Muhabirin, "Ligdeki futbolcuların yüzde 65'i yabancı, fakat ülke dışında oynayan Türk futbolcular var" vurgusu sonrasında Lucescu, "Federasyonla yabancı sayısına limit koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz" dedi.

    TÜRKÇE ÖĞRENİRSEM BENİ YAŞATMAZLAR!
    Milan'lı Hakan için "O gerçek bir 8 numara. 10 numaralı formayı alarak hata etti" diyen Lucescu, "Siz İtalyanlar 10 numarayı görünce aklınıza Platini geliyor. Hakan, Almanya'da geniş alanlar buluyordu, İtalya'da kapalı defanslara karşı etkili olamaz" ifadesini kullandı. İtalyanca'sının iyi olduğu övgüsü sonrasında Lucescu'nun, "İtalyancam iyi ama Türkçe öğrenmek istemiyorum. Burada kaç gazeteci beni takip ediyor biliyor musunuz? 40'tan fazla. Eğer Türkçe öğrenirsem ve onlar benimle dillerinde konuşabileceklerini öğrenirlerse beni yaşatmazlar" sözleri ise şaşkınlık yarattı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:09
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