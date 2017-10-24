Süper Lig'de suskun hafta

Süper Lig'in 9. haftasında D.G. Sivasspor - Bursaspor ve Galatasaray - Fenerbahçe mücadeleleri golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalar 2017-2018 sezonunun golsüz sona eren ilk maçları oldu.

İlk haftadan bu yana izleyenlere seyir zevkini üst seviyede yaşatan Süper Lig'in yeni sezonunda, golsüz sona eren ilk karşılaşmalar 9. haftada oynandı. Süper Lig'de 2017-2018 sezonu bol gollü karşılaşmalarla başlarken, ligin 9. haftasında beklenenin aksine 2 karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. D.G. Sivasspor'un sahasında karşılaştığı Bursaspor mücadelesi bu sezon ligin golsüz beraberlikle sonuçlanan ilk maçı olurken, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi de gol sesi çıkmayan bir diğer mücadele oldu. 0-0 sona eren karşılaşmaların pozisyonu bol ve çekişmeli mücadeleler olması ise savunmaların ve kalecilerin çok başarılı bir grafik çizdiğini gösteriyor.



D.G. SİVASSPOR - BURSASPOR

Süper Lig'in 9. haftasında D.G. Sivasspor'un evinde karşılaştığı Bursaspor mücadelesi sezonun 0-0 biten ilk karşılaşması oldu. Pozisyon bakımından verimli geçen bir mücadele olurken, kırmızı-beyazlılarda Bifouma ve Kone ikilisinin etkili oyununu savunma oyuncusu Rybalka'nın kafa vuruşları destekledi. Karşılıklı ataklarla geçen ve iki tarafın da izleyenlerin beğenisini kazandığı mücadelede Bursaspor'da ise kaleci Harun yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı. Mücadelede Bursasporlu Delarge ve Batalla'nın kaçırdığı net pozisyonlar yeşil-beyazlı taraftarlara heyecan yaşatırken, karşılaşma golsüz sona erdi.



SESSİZ DERBİ

Üzerine konuşulmaya haftalar öncesinden başlanan ve dünya derbisi olarak nitelendirilen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi de bu sezon golsüz beraberlikle sona eren bir diğer karşılaşma oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip Fransız golcü Gomis ile gol pozisyonları yakalarken, sarı-lacivertlilerde ise Hollandalı oyuncu Janssen net gol fırsatlarını tepti. Konuk ekip Fenerbahçe'de Volkan'dan formayı kapan Carlos Kameni, derbide de iyi bir performans sergileyerek, kalesini gole kapattı. Hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarının tartışıldığı derbide Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, son bölümde kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 9. haftada karşılıklı ataklara sahne olan dünya derbisinden de gol sesi çıkmadı.