 Süper Lig'de lider değişmedi – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Süper Lig'de lider değişmedi

    Süper Lig'de lider değişmedi

    Derbi maçta ile golsüz berabere kalan , 17'şer puanı bulunan Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'in 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

    Haftanın kapanış maçında , sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste 4. maçını da kazanamadı. Ligin namağlup tek takımı , Beşiktaş ve ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Öte yandan, Süper Lig'in 9. haftası bu sezon golsüz biten ilk maçlara sahne oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Demir Grup Sivasspor-Bursaspor karşılaşmasında da gol sesi çıkmadı.

    Beş karşılaşmanın berabere tamamlandığı haftada alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın programı şöyle:

    SONUÇLAR
    Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-3

    Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

    Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

    Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği: 3-3

    Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-0

    Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 0-0

    Kayserispor-Atiker Konyaspor: 2-1

    Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

    Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

    PUAN DURUMU

    TAKIMLAR O G B M A Y AV P
    1. GALATASARAY 9 7 2 0 20 6 14 23
    2. GÖZTEPE 9 5 2 2 20 15 5 17
    3. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 9 5 2 2 17 13 4 17
    4. KAYSERİSPOR 9 5 2 2 14 10 4 17
    5. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 9 5 2 2 14 12 2 17
    6. FENERBAHÇE 9 4 3 2 17 12 5 15
    7. BEŞİKTAŞ 9 4 3 2 14 10 4 15
    8. BURSASPOR 9 4 1 4 16 13 3 13
    9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 4 1 4 14 14 0 13
    10. AYTEMİZ ALANYASPOR 9 3 2 4 19 20 -1 11
    11. EVKUR YENİ MALATYASPOR 9 3 2 4 15 17 -2 11
    12. ANTALYASPOR 9 2 3 4 11 15 -4 9
    13. TRABZONSPOR 9 2 3 4 17 22 -5 9
    14. KASIMPAŞA 9 2 2 5 13 18 -5 8
    15. KARDEMİR KARABÜKSPOR 9 2 2 5 11 16 -5 8
    16. GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 2 5 12 20 -8 8
    17. ATİKER KONYASPOR 9 2 1 6 9 13 -4 7
    18. OSMANLISPOR 9 2 1 6 13 20 -7 7

    10. HAFTA PROGRAMI
    27 Ekim Cuma:

    20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    28 Ekim Cumartesi:

    14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs)

    16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

    29 Ekim Pazar:

    14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    16.30 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    19.30 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

    30 Ekim Pazartesi:

    20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:36
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