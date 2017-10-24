Süper Lig'de lider değişmedi
Derbi maçta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, 17'şer puanı bulunan Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'in 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste 4. maçını da kazanamadı. Ligin namağlup tek takımı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Öte yandan, Süper Lig'in 9. haftası bu sezon golsüz biten ilk maçlara sahne oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Demir Grup Sivasspor-Bursaspor karşılaşmasında da gol sesi çıkmadı.
Beş karşılaşmanın berabere tamamlandığı haftada alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-3
Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: 3-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği: 3-3
Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 0-0
Kayserispor-Atiker Konyaspor: 2-1
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GALATASARAY
|9
|7
|2
|0
|20
|6
|14
|23
|2.
|GÖZTEPE
|9
|5
|2
|2
|20
|15
|5
|17
|3.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|9
|5
|2
|2
|17
|13
|4
|17
|4.
|KAYSERİSPOR
|9
|5
|2
|2
|14
|10
|4
|17
|5.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|9
|5
|2
|2
|14
|12
|2
|17
|6.
|FENERBAHÇE
|9
|4
|3
|2
|17
|12
|5
|15
|7.
|BEŞİKTAŞ
|9
|4
|3
|2
|14
|10
|4
|15
|8.
|BURSASPOR
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|9
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|13
|10.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|9
|3
|2
|4
|19
|20
|-1
|11
|11.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|9
|3
|2
|4
|15
|17
|-2
|11
|12.
|ANTALYASPOR
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|-4
|9
|13.
|TRABZONSPOR
|9
|2
|3
|4
|17
|22
|-5
|9
|14.
|KASIMPAŞA
|9
|2
|2
|5
|13
|18
|-5
|8
|15.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|9
|2
|2
|5
|11
|16
|-5
|8
|16.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|9
|2
|2
|5
|12
|20
|-8
|8
|17.
|ATİKER KONYASPOR
|9
|2
|1
|6
|9
|13
|-4
|7
|18.
|OSMANLISPOR
|9
|2
|1
|6
|13
|20
|-7
|7
10. HAFTA PROGRAMI
27 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
28 Ekim Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
29 Ekim Pazar:
14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)
14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.30 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
30 Ekim Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:36
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Süper Lig'de lider değişmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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