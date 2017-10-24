Süper Lig'de lider değişmedi

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste 4. maçını da kazanamadı. Ligin namağlup tek takımı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Öte yandan, Süper Lig'in 9. haftası bu sezon golsüz biten ilk maçlara sahne oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Demir Grup Sivasspor-Bursaspor karşılaşmasında da gol sesi çıkmadı.

Beş karşılaşmanın berabere tamamlandığı haftada alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın programı şöyle:



SONUÇLAR

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-3



Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1



Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: 3-0



Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği: 3-3



Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-0



Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 0-0



Kayserispor-Atiker Konyaspor: 2-1



Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0



Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. GALATASARAY 9 7 2 0 20 6 14 23 2. GÖZTEPE 9 5 2 2 20 15 5 17 3. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 9 5 2 2 17 13 4 17 4. KAYSERİSPOR 9 5 2 2 14 10 4 17 5. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 9 5 2 2 14 12 2 17 6. FENERBAHÇE 9 4 3 2 17 12 5 15 7. BEŞİKTAŞ 9 4 3 2 14 10 4 15 8. BURSASPOR 9 4 1 4 16 13 3 13 9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 4 1 4 14 14 0 13 10. AYTEMİZ ALANYASPOR 9 3 2 4 19 20 -1 11 11. EVKUR YENİ MALATYASPOR 9 3 2 4 15 17 -2 11 12. ANTALYASPOR 9 2 3 4 11 15 -4 9 13. TRABZONSPOR 9 2 3 4 17 22 -5 9 14. KASIMPAŞA 9 2 2 5 13 18 -5 8 15. KARDEMİR KARABÜKSPOR 9 2 2 5 11 16 -5 8 16. GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 2 5 12 20 -8 8 17. ATİKER KONYASPOR 9 2 1 6 9 13 -4 7 18. OSMANLISPOR 9 2 1 6 13 20 -7 7

10. HAFTA PROGRAMI

27 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

29 Ekim Pazar:

14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)

14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.30 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)