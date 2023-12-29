Suudili futbolseverlerin yıldız isimlerle imtihanı!

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.
Riyad'da dev derbinin heyecanı yaşanıyor.
Suudili futbolseverlerin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızlarının isimlerini telaffuz etmeye çalışması, gülümseten anlara sahne oldu.
İşte o anlar..
🇸🇦 Suudili futbolseverler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızlarının isimlerini telaffuz etmeye çalışırsa 😅 pic.twitter.com/ASoc4iT6nO— Fotomaç (@fotomac) December 29, 2023