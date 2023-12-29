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Suudili futbolseverlerin yıldız isimlerle imtihanı!

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. karşılaşmanın Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dev derbinin heyecanı yaşanıyor. Suudili futbolseverlerin her iki takımın da yıldızlarının isimlerini telaffuz etmeye çalışması, gülümseten anlara sahne oldu. İşte o anlar...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 18:01
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Suudili futbolseverlerin yıldız isimlerle imtihanı!

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Riyad'da dev derbinin heyecanı yaşanıyor.

Suudili futbolseverlerin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızlarının isimlerini telaffuz etmeye çalışması, gülümseten anlara sahne oldu.

İşte o anlar..

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