atv izle - Beşiktaş Antalyaspor ATV CANLI İZLE

ATV CANLI İZLE - Turkcell Süper Kupa finali atv ekranlarında sahibini buluyor. Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası son şampiyonu Beşiktaş, geçtiğimiz yıl kupa finalinde karşılaştığı Antalyaspor'la Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. 20.45'te başlayacak Beşiktaş Antalyaspor maçını atv canlı olarak verecek.



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SÜPER KUPA KATAR'DA SAHİBİNİ BULACAK

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Antalyaspor bugün Katar'ın başkenti Doha'da Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI ATV'DE!

Heyecanla beklenen müthiş final maçı ise saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetirken, Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Erbil yapacak.

5 FİNAL 1 KUPA

Beşiktaş bu akşam 6. kez Süper Kupa finaline çıkacak. Siyah-beyazlı ekip daha önce oynadığı 5 Süper Kupa finalinin 1'inde kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Nobre'nin golüyle 1-0 kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü. Antalyaspor ise bu akşam ilk kez bir Süper Kupa maçına çıkacak.

ATV CANLI YAYIN EKRANI

atv canlı yayınına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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