Emre Aşık'tan Yağmur Sarnıç'a bir dava daha! 100 bin TL...

Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan 6 Eylül 2021'de çekişmeli olarak boşandı. Üç çocuğun da velayetini Emre Aşık'a veren mahkeme, Yağmur Sarnıç'ı kusurlu bularak 35 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Mahkeme ayrıca Emre Aşık'ın boşandığı eşine aylık 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

Hürriyet'in haberine göre; Yağmur Sarnıç'ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina gibi eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle mahkemenin bu taleplerini dikkate almadığını öne süren Emre Aşık yeniden Boşanma Davası açtı.

"Zina, hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme" nedeniyle dava açan ve iki davanın birleştirilmesini talep eden Aşık, 100 bin lira da manevi tazminat istedi.