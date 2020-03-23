Dick Pound: Olimpiyatlar 24 Temmuz'da başlamayacak!
Son dakika haberine haberine göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenebileceğini belirtti. Pound, "Olimpiyatlar bildiğim kadarıyla 24 Temmuz'da başlamayacak" derken, bu açıklama sonrası Tokyo 2020'nin 2021 yılına ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'yla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Pound , oyunların planlanan tarihte başlamasının mümkün olmadığını belirtip IOC'nin erteleme kararı alacağını duyurdu.
USA Today'e konuşan Dick Pound, "IOC sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı aldı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak bildiğim kadarıyla. IOC yakın zamanda sonraki adımları açıklayacak ve bu aşamalı şekilde olacak " ifadesini kullandı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 21:37
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