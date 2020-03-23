Dick Pound: Olimpiyatlar 24 Temmuz'da başlamayacak! - Son dakika Spor Magazin haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Spor Magazin Tokyo 2020 için flaş erteleme açıklaması!

: Olimpiyatlar 'da başlamayacak!

Dick Pound: Olimpiyatlar 24 Temmuz'da başlamayacak!

Son dakika haberine haberine göre () üyesi , 'nın ertelenebileceğini belirtti. Pound, "Olimpiyatlar bildiğim kadarıyla 'da başlamayacak" derken, bu açıklama sonrası Tokyo 2020'nin 2021 yılına ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

üyesi Dick Pound, 'yla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Pound , oyunların planlanan tarihte başlamasının mümkün olmadığını belirtip 'nin erteleme kararı alacağını duyurdu.

USA Today'e konuşan , "IOC sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı aldı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 'da başlamayacak bildiğim kadarıyla. IOC yakın zamanda sonraki adımları açıklayacak ve bu aşamalı şekilde olacak " ifadesini kullandı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 21:37
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