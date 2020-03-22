Tokyo 2020 için flaş iddia! Erteleniyor mu? - Son dakika Spor Magazin haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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için flaş iddia! Erteleniyor mu?

Tokyo 2020 için flaş iddia! Erteleniyor mu?

Corona virüsü nedeniyle dünyadaki birçok spor orgazinasyonu ertelenirken, gözler temmuz ayında Tokyo'da başlaması planlanan 'na çevrildi. Son dakika haberine göre; birçok sporcunun tedirgin olması nedeniyle 'nin 1 yıl ertelenmesi gündeme geldi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi () bu konu hakkında içinde ertelemenin de olduğu hazırlık planları yapıldığını duyururken, son kararın 4 hafta içinde verileceği ifade edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını göz önüne alarak, 2020 Tokyo 'nın geleceğine ilişkin, içinde ertelemenin de olduğu hazırlık planları yapıldığını duyurdu.

IOC'den yapılan açıklamada, devam eden salgın nedeniyle 'nin geleceğine ilişkin farklı senaryoların ele alındığı bir video konferans gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, 24 Temmuz'da başlaması planlanan oyunların ertelenmesi ve organizasyonun içeriğinde değişiklik yapılması konularının ele alındığı, olimpiyatların iptal edilmesinin ise söz konusu olmadığı vurgulandı.

Salgının yayılma hızındaki değişim ve sporcuların sağlığı göz önüne alınarak, oyunların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki kararın, 4 hafta içinde alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, 'da yeni tip koronavirüse karşı sıkı önlemler alındığı ve önemli gelişmeler yaşandığı kaydedilirken, diğer birçok ülkede ise salgının endişe verici boyutlara ulaştığı, oyunların ertelenmesinin bu nedenle gündeme geldiği ifade edildi.

Oyunların ertelenmesi seçeneğinin değerlendirileceği 4 hafta içinde, Tokyo Olimpiyat Komitesi, uluslararası ve ulusal tüm federasyonlar, sponsor, reklam şirketleri ve diğer paydaşlarla görüşmeler yapılacağı, alınacak kararda tarafların görüşlerinin de önemli olacağı bildirildi.

IOC BAŞKANI BACH'TAN MESAJ VAR

IOC Başkanı , oyunlara katılacak sporcular için bir mektup kaleme aldı. Bach, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hayatı, olimpiyatlar da dahil her şeyin önündedir. IOC, çözümün parçası olmak istiyor. Bu nedenle izleyeceğimiz en önemli prensip, virüs salgınına karşı herkesin sağlığını ön planda tutan önlemler olacak. En büyük umudum, ulusal ve uluslararası federasyonlar ve sporcularımızın da yardımıyla doğru çözümü bulmak olacak. Karanlık bir tünelin içinde hep birlikte ilerliyoruz ve daha ne kadar yürüyeceğimizi bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum ki, tünelin ucunda bizi olimpiyat meşalesi karşılayacak."

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 23:15
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