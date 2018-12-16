Aşkta kazandı maçta kaybetti

Bigaspor kalecisi Taner Tamince (30) yaklaşık 2 bin kişilik taraftarın önünde, takım arkadaşlarının tuttuğu 'Benimle Evlenir misin?' yazılı pankart ile kız arkadaşı Gülnur Esen'e önünde diz çökerek evlenme teklifi etti.

Bölgesel Amatör Ligi 11. Grup'ta 13'üncü hafta maçında, saat 14.00'te Biga İlyas Bayram Stadı'nda Bigaspor ile Edirnespor karşılaştı. Karşılaşma öncesi, Bigaspor kalecisi Taner Tamince ve takım arkadaşları sahaya birlikte taşıdıkları, "Benimle Evlenir misin?" yazılı pankart ile çıktı. İstanbul'da bir mağazada çalışan ve maçı izlemek için protokol tribününde olan kız arkadaşı Gülnur Esen, saha içine girdi ve Taner Tamince'nin elinden çiçeğini aldı.

Kaleci Taner Tamince'nin diz çökerek evlilik teklifinde bulunduğu Gülnur Esen, 2 bine yakın taraftar önünde 'Evet' yanıtını verdi. Kaleci Taner Tamince, kız arkadaşının parmağına yüzük taktı. Tribünlerdeki taraftarların da tezahüratlar ile destek verdiği evlilik teklifi sonrası, Gülnur Esen ve Taner Tamince birlikte tribünleri selamladı.

Karşılaşma, Edirnespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

