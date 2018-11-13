Çağlar Söyüncü çapkınlık turunda
Genç futbolcu Çağlar Söyüncü, yeşil sahalarda estirdiği rüzgarı aşk hayatına da taşıdı. Önceki gün Ortaköy’de çapkınlık turunda yakalanan futbolcu, muhabirleri görünce depara kalktı
İngiliz Premier Ligi takımlarından Leicester City'nin Türk yıldızı Çağlar Söyüncü, önceki akşam Ortaköy'de çapkınlık turundaydı. A Milli Takımı kampı için İstanbul'a gelen 22 yaşındaki futbolcu, ayağının tozuyla gecelerde boy gösterdi.
Bir mekanda esmer bir güzelle eğlenen genç futbolcu, gazetecileri görünce panikledi. Söyüncü, saçlarıyla yüzünü gizleyen esmer güzelle aracına kaçtı. Bu arada genç futbolcu, çapkınlıkta yakalanınca gazetecilere "Silin o fotoğrafları" diyerek çıkıştı. (Takvim)
- 13.11.2018 12:57
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Kaptanlık bandı yer değiştirebilir
Toplam 1
Yorum
gio1903 maalesef tipik beşiktaş taraftarlığı fazla başarıyı kaldıramıyoruz illa bir kaos ortamı olacak yenilgiler çarşı karşı muhabbeti hep aynı
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Defansı ben yaparım
Toplam 1
Yorum
MARTIN SKRTEL HADİ HAYIRLISI
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 1
Yorum
serkanisp TAKIMI KOMPLE KAPATINDA BİZDE KURTULALIM SİZDE KURTULUN
Çağlar Söyüncü çapkınlık turunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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