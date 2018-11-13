Çağlar Söyüncü çapkınlık turunda – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    çapkınlık turunda

    Çağlar Söyüncü çapkınlık turunda

    Genç futbolcu , yeşil sahalarda estirdiği rüzgarı aşk hayatına da taşıdı. Önceki gün ’de çapkınlık turunda yakalanan futbolcu, muhabirleri görünce depara kalktı

    İngiliz Premier Ligi takımlarından Leicester City'nin Türk yıldızı , önceki akşam 'de çapkınlık turundaydı. A kampı için 'a gelen 22 yaşındaki futbolcu, ayağının tozuyla gecelerde boy gösterdi.

    Bir mekanda esmer bir güzelle eğlenen genç futbolcu, gazetecileri görünce panikledi. Söyüncü, saçlarıyla yüzünü gizleyen esmer güzelle aracına kaçtı. Bu arada genç futbolcu, çapkınlıkta yakalanınca gazetecilere "Silin o fotoğrafları" diyerek çıkıştı. (Takvim)


    1. 13.11.2018 12:57
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