Oscar yerine eşini tercih etti – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    yerine eşini tercih etti

    Oscar yerine eşini tercih etti

    'nin vefatı sonrası yakın arkadaşı 'nin büyük üzüntü yaşaması sonrası İtalyan oyuncunun aktris eşi büyük bir fedakarlık yaptı.

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Astori'nin erken yaşta hayatını kaybetmesi sonrası büyük bir üzüntü içine giren De Rossi'ye en büyük destek aktris eşi 'dan geldi.

    Roma ve İtalya Milli Takımı'nda birlikte forma giydikleri dönemde yakın arkadaş olan Astori ve De Rossi yolları farklı takımlara düşse de arkadaşlıklarını hep ön planda tutmuştu.

    Yakın dostunun ölümü sonrası De Rossi'nin adeta bunalıma girmesi, eşi Sarah'nın büyük bir fedakarlık yapmasına neden oldu.

    90. ödül töreninin Sky Italia'daki canlı yayınında sunuculuk yapacak olan Felberbaum, iddiaya göre bu geceyi dört gözle bekliyordu. Program kendisi için büyük önem taşımasına rağmen 37 yaşındaki aktris tereddüt etmeden tercihini yaptı ve yas tutan eşi De Rossi'yi yalnız bırakmamak için kanala programı sunamayacağını iletti.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:02
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