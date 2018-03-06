Oscar yerine eşini tercih etti
Davide Astori'nin vefatı sonrası yakın arkadaşı Daniele De Rossi'nin büyük üzüntü yaşaması sonrası İtalyan oyuncunun aktris eşi Sarah Felberbaum büyük bir fedakarlık yaptı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Astori'nin erken yaşta hayatını kaybetmesi sonrası büyük bir üzüntü içine giren De Rossi'ye en büyük destek aktris eşi Sarah Felberbaum'dan geldi.
Roma ve İtalya Milli Takımı'nda birlikte forma giydikleri dönemde yakın arkadaş olan Astori ve De Rossi yolları farklı takımlara düşse de arkadaşlıklarını hep ön planda tutmuştu.
Yakın dostunun ölümü sonrası De Rossi'nin adeta bunalıma girmesi, eşi Sarah'nın büyük bir fedakarlık yapmasına neden oldu.
90. Oscar ödül töreninin Sky Italia'daki canlı yayınında sunuculuk yapacak olan Felberbaum, iddiaya göre bu geceyi dört gözle bekliyordu. Program kendisi için büyük önem taşımasına rağmen 37 yaşındaki aktris tereddüt etmeden tercihini yaptı ve yas tutan eşi De Rossi'yi yalnız bırakmamak için kanala programı sunamayacağını iletti.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:02
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Cenk'e kötü haber! Yeni transfer...
Toplam 3
Yorum
everton sorunu cenk tosuna düzgün pas atacak futbolcu yok adam kendi başına top çeviriyor istedikleri kadar forvet alsınlar takımda ileri giden adam az
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İmkansızdı
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fb bjk gıttı munıhe geldı fb ye hafta ıcı kupa sonta ts 1 maglubıye 2 galıbıyet 1 beraberlık fb neyaptı 2 maglubıyet 1 beraberlık
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Yorum
AKDENİZ KAPRİS, HIRS, BİLİNÇSİZ FUTBOL ,YANLIŞ KADRO VE YILDIZ DÜŞMANLIĞI SONUÇ AYKUTTAN HOCA OLMAZ AZİZ YILDIRIMDAN BAŞKAN KOSKOCA FENERBAHÇE NE HA
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