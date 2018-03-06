Oscar yerine eşini tercih etti

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Astori'nin erken yaşta hayatını kaybetmesi sonrası büyük bir üzüntü içine giren De Rossi'ye en büyük destek aktris eşi Sarah Felberbaum'dan geldi.

Roma ve İtalya Milli Takımı'nda birlikte forma giydikleri dönemde yakın arkadaş olan Astori ve De Rossi yolları farklı takımlara düşse de arkadaşlıklarını hep ön planda tutmuştu.

Yakın dostunun ölümü sonrası De Rossi'nin adeta bunalıma girmesi, eşi Sarah'nın büyük bir fedakarlık yapmasına neden oldu.

90. Oscar ödül töreninin Sky Italia'daki canlı yayınında sunuculuk yapacak olan Felberbaum, iddiaya göre bu geceyi dört gözle bekliyordu. Program kendisi için büyük önem taşımasına rağmen 37 yaşındaki aktris tereddüt etmeden tercihini yaptı ve yas tutan eşi De Rossi'yi yalnız bırakmamak için kanala programı sunamayacağını iletti.



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