Haberler Sivasspor Sivasspor'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediyesi!

Sivasspor'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediyesi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcuları; miting için Sivas'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 21:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediyesi!

Sivasspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sivasspor forması hediye edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, miting için Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Bahattin Eken, teknik direktör Bülent Uygun, yardımcı antrenörler ve futbolcular da karşıladı.

Ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 58 numaralı Sivasspor forması hediye edildi.

DİĞER
Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı da oyuncu çıktı! Meğer Medcezir'in yıldızıymış!
Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Eski Süper Lig efsanesinden flaş Icardi yorumu!
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yiğido Alanya maçına hazırlanıyor
Yiğido 6 maçtır namağlup
İşte Süper Loto sonuçları (5 Mart)
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
TARIM KREDİ'DE RAMAZAN İNDİRİMİ | Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Selahattin Baki: Şampiyonluk... Selahattin Baki: Şampiyonluk... 21:45
Sivasspor'dan Başkan Erdoğan'a forma hediyesi! Sivasspor'dan Başkan Erdoğan'a forma hediyesi! 21:44
Cengiz Ünder: Konferans Ligi... Cengiz Ünder: Konferans Ligi... 21:42
Hasan Arat PFDK'ya sevk edildi! Hasan Arat PFDK'ya sevk edildi! 20:15
Talisca'dan şok haber! Talisca'dan şok haber! 19:36
Halep'e indirim geldi! Halep'e indirim geldi! 19:34
Daha Eski
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 18:53
Beşiktaş'tan VAR talebi! Derrick Köhn-Cenk Tosun pozisyonu... Beşiktaş'tan VAR talebi! Derrick Köhn-Cenk Tosun pozisyonu... 17:33
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi! Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi! 16:54
Milli Takımımızın rakipleri belli oldu! Milli Takımımızın rakipleri belli oldu! 16:41
Eski Süper Lig efsanesinden flaş Icardi yorumu! Eski Süper Lig efsanesinden flaş Icardi yorumu! 16:39
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 16:36