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Sivasspor'da Rey Manaj rüzgarı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un 27 yaşındaki Arnavut golcüsü Rey Manaj, takımını sırtlamaya devam ediyor. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 13:37
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Sivasspor'da Rey Manaj rüzgarı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, gol yollarındaki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu, adeta takımının skor yükünü üstleniyor.

EMS Yapı Sivasspor'un bu sezon resmi maçlarda bulduğu 43 golün 18'ini Rey Manaj kaydetti.

Arnavut futbolcu, sahaya çıktığı 26 resmi maçta 18 kez topu ağlarla buluşturdu. Manaj, Süper Lig'de forma giydiği 23 karşılaşmada 14, Türkiye Kupası'nda ise görev aldığı 3 karşılaşmada 4 gol attı.

Rey Manaj, ligde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi güçlü rakiplere karşı da skor üretti.

Arnavut futbolcu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 18 golle zirvede yer alan Edin Dzeko'nun ardından 14 golle Galatasaraylı Mauro Icardi ve Pendiksporlu Mame Thiam ile ikinciliği paylaşıyor.

BÜLENT UYGUN'DAN ÖVGÜ

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rey Manaj'ın geldiği günden itibaren çok iyi performans sergilediğini söyledi.

Manaj'ın Sivasspor'a transferinde emeği geçen teknik direktör Servet Çetin'e teşekkür eden Uygun, "Onu Avrupa'dan, İspanya'dan, İtalya'dan ve özellikle Suudi Arabistan'dan izleyenler ve isteyenler var. Sezon sonu bakacağız. Performansını artırarak takıma katkı yapmaya, daha da gelişmeye, aynı zamanda inşallah gollerini atmaya devam edecek." dedi.

Rey Manaj'ın gol krallığında iddialı olduğunu belirten Uygun, "İnsan attıkça atası geliyor. Ben de orta saha oynayan eski bir gol kralıyım. Dolayısıyla futbol böyledir, attıkça daha çok atmak istersin. Onun aşkıyla yanarsın. Rey Manaj burada çok mutlu. Seyircinin onunla olmasını, o coşkuyu seven bir futbolcu. Arnavutların hep oynamak ve gol atmak arzusu vardır. İnşallah sezon sonunda gol kralı olur." diye konuştu.

Bülent Uygun, takımdaki tüm oyuncuların çok değerli olduğunu dile getirerek, "Hepsi birbirinden kaliteli, özverili. Yeni katılanlar ve eskilerle iyi bir sürece girmek üzereyiz. Yeni katılanlarla sisteme uygun şekilde mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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