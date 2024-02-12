Haberler Sivasspor Uğur Çiftçi Sivasspor'da ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı

Uğur Çiftçi Sivasspor'da ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı

EMS Yapı Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 13:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uğur Çiftçi Sivasspor'da ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı

EMS Yapı Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci kez "dalya" heyecanı yaşadı.

Uğur Çiftçi, 6. sezonunu geçirdiği Sivasspor'da teknik direktörlerin vazgeçilmezlerinden biri oldu. Savunmanın solunda görev alan 31 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı forma altında 200. resmi maçına Süper Lig'de 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasında çıktı.

Sivasspor Kulübü, yayımladığı kutlama mesajında, "Takım kaptanlarımızdan Uğur Çiftçi, Çaykur Rizespor maçı ile formamız altında 200. maçına çıktı. Tebrikler Uğur Çiftçi." ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Galatasaray’ın rakibi kim oldu? ZTK Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Galatasaray’ın çeyrek final rakibi netleşiyor!
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular var?
Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi...
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manaj’la çostu
Rize’yi ağırlayacak
ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
DEADPOOL 3 FRAGMAN İZLE
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 12 Şubat Pazartesi
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray... Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray... 13:45
Şampiyonlar Ligi'nin yeni topu açıklandı! Şampiyonlar Ligi'nin yeni topu açıklandı! 13:41
Uğur Çiftçi'den Yiğido ile dikkat çeken başarı! Uğur Çiftçi'den Yiğido ile dikkat çeken başarı! 13:17
Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? 13:07
Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu 13:07
Trabzonspor - Hatayspor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor - Hatayspor maçının VAR'ı belli oldu! 13:04
Daha Eski
Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! 13:01
Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? 12:55
Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi... Real Madrid'den ayrılıyor! Yeni adresi... 12:55
Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:48
Beşiktaş'tan TFF'ye ziyaret Beşiktaş'tan TFF'ye ziyaret 12:46
Mertens'ten flaş kariyer kararı! Mertens'ten flaş kariyer kararı! 12:38