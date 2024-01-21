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Sivasspor Gaziantep FK maçı sonrası gerginlik

Son dakika spor haberleri: EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig'de 21. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından gerginlik çıktı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 17:07
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Sivasspor Gaziantep FK maçı sonrası gerginlik

Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından iki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.Sivasspor, Trednyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı ve müsabaka 2-2 berabere sona erdi. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sahada olaylar çıktı. İki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Arbedede iki takımın teknik direktörü Bülent Uygun ile Maruis Sumudica da yer aldı.Gerginliğe emniyet güçleri müdahale ederek, iki tarafı yatıştırdı. Takımlar daha sopra polis eşliğinde soyunma odasına girdi.

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