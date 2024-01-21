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Bülent Uygun'dan Sumudica'ya tepki

Son dakika spor haberleri: Sivasspor ile Gaziantep FK arasından oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçın ardından Bülent Uygun'la Sumudica arasında gerginlik çıktı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 17:07
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Bülent Uygun'dan Sumudica'ya tepki

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak bu sezonki 8. beraberliğini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "3 gün de bir maç oynuyoruz. Hava şartlarının en zor olduğu mevsimdeyiz. Futbolcular zorlu bir mücadele sergiliyorlar. Tüm futbolcuları kutluyorum. 2-0 gibi bir skoru yakalamıştık. Daha sonra rakibimiz direncini artırarak beraberliği yakaladı. Gaziantep de sadece futbolcuları kutluyorum. Puanları paylaştık. Şimdi önümüzde Antalya maçı var" diye konuştu.

"BİRAZ DAHA SABIR"

Bir basın mensubunun, "Transfer çalışmaları ne durumda?" sorusuna Uygun, "Transfer yapmak istiyoruz. Devre arasında transfer kolay olmuyor. Bizde transfer yapmak için transfer yapmayı tercih etmiyoruz. Yönetimimiz gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. İhtiyacımız olduğu mevkileri bulmaya çalışıyoruz. Görüştüklerimizle belli bir noktaya geldik. Yarın tekrar bir görüşmemiz var. Bugün akşam beni Amerika'dan arayacaklar bir görüşme yapacağım. Biraz daha sabır. Ben buradan Yiğidolar'a çağrıda bulunmak istiyorum. Şehrimizin en önemi değeri Sivasspor'u sahiplenmek lazım. Avrupa'daki ve dünyanın her yerindeki gurbetçilere çağrım. Kombine alıp Sivas'taki öğrencilere hediye edin" yanıtını verdi.

"BENİM FUTBOLCUMA PARMAĞINLA VURARAK KONUŞAMAZSIN"

Bülent Uygun, maç sonu yaşanan arbedeye ilişkin ise, "Aslında söylenecek çok söz var ama o nasıl bir hata yaptığının farkındadır. Benim çok muhatabım değil. Gidip benim bir futbolcuma parmağınla vurarak konuşamazsın. Kendi oyuncuna da konuşamazsın vurarak. Başkasının futbolcuna bunu yapmak futbol adabına aykırıdır. Onunla alakalı kendi camiası karar verecektir" diye konuştu.

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