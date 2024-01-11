Sivasspor Yunus Emre Konak'ın Brentford'a transferini duyurdu

Sivasspor, Yunus Emre Konak'ın Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu.

YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

Sivasspor Futbol Akademi'de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı.

Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Yunus Emre'nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin'e teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Yunus Emre."