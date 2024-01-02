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İyi ki Sivas'tayım!

Sivasspor'un teknik direktörlük koltuğunu emanet ettiği Bülent Uygun, kırmızı- beyazlı ekibe döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Güzel bir heyecan ve duygu yaşadığını belirten Uygun, "Burada olmak, Sivas'ta ve Sivasspor'da, Yiğidolarla beraber olmak gerçekten mutluluk verici. O yüzden de iyi ki geldik, iyi ki beraberiz. 21 gün önemli 7-8 maç var. Çok yoğun tempoda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
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İyi ki Sivas'tayım!

Sivasspor'un teknik direktörlük koltuğunu emanet ettiği Bülent Uygun, kırmızı- beyazlı ekibe döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Güzel bir heyecan ve duygu yaşadığını belirten Uygun, "Burada olmak, Sivas'ta ve Sivasspor'da, Yiğidolarla beraber olmak gerçekten mutluluk verici. O yüzden de iyi ki geldik, iyi ki beraberiz. 21 gün önemli 7-8 maç var. Çok yoğun tempoda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BENİ SİVASLI SANIYORLAR"

Teklif geldiğinde çok duygulandığını söyleyen Uygun, şunları kaydetti: "Beni Sivaslı zannediyorlar. Yani bir Sakaryalı olarak ben buraya 8 senemi verdim. Dolayısıyla da o yüzden bir daha böyle bir şey olduğunda insan ister istemez heyecan duyuyor. 2009'da ayrılıyorsunuz, çok güzel şeyler yaşadınız bir yere tekrarından geliyorsunuz. Tabii kader gayrete aşıktır. Kader neyi nasip ederse hayat sizin mücadelenizi devam ettirir."

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