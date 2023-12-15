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Sivasspor RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 16:23
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Sivasspor RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise sınırlı alanda oyun ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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