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Sivasspor'dan maç sonu flaş tepki! "Türk futbolu adına kara bir gece"

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl flaş açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 22:28
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Sivasspor'dan maç sonu flaş tepki! "Türk futbolu adına kara bir gece"

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl flaş açıklamalara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yapılır bilmiyoruz. Türk futbolu adına kara bir gece. Açık seçik bir penaltımız vermedi. 2-1'den sonra, ceza sahası içerisinde defans oyuncumuza topsuz alanda yapılan bir faul sonucunda 3. golü yedik. VAR'daki hakemler var mı, yok mu? Yoksa, VAR'ın ismini YOK yapalım. Nasıl değerlendiriyorlar anlamadık. Bu maçın neticesi önceden mi oganize ediliyor, başka bir şey mi oluyor? Biz anlamadık.

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