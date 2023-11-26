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Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır!

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 18:44
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Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır!

EMS Yapı Sivasspor'da Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde şiddetli rüzgar altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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