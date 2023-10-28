Alanyaspor 1-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Konuk Sivasspor uzatma dakikalarında bulduğu gollerle Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Roman Kvet ve 90+7. dakikada Rey Manaj attı.
Alanyaspor'un tek golünü golünü 66. dakikada Fatih Aksoy kaydetti.
Sivasspor puanını 13 yaptı.
Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Fatih Aksoy'un uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Eduardo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
29'uncu dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Rodrigues ortasını yaptı. N'Jie'nin kafayla indirdiği topta Saiz'in volesinde meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
35'inci dakikada Caner Osmanpaşa'nın geri pasında kaleci Ali Şaşal Vural, Alanyaspor'da Eduardo'nun presinde dengesini kaybedip yere düştü. Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere attı.
45+1'inci dakikada Oğuz Aydın'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Novais'in vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sonuçlandı.
49'uncu dakikada Koita'nın pasıyla topla buluşan Burak Kapacak'ın ayak dışıyla yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
65'inci dakikada orta sahadan atağa çıkan Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.
66'ncı dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in sağ kanattan kullandığı kornerde Aliti'nin kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Fatih Aksoy, kaleciden seken topu kale önünden filelere gönderdi: 1-0.
69'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Eduardo, Uğur Çiftçi'yi çalımlayarak ceza sahasına girip, şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
90+3'üncü dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. Charisis'in sağ kanattan yaptığı ortada Burak Kapacak topu ceza sahasının solundan içeriye çevirdi. Kale ağzından Kvet'in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
90+7'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Emrah Başsan, sağ kanatta kazandığı top sonrası ceza sahasına girerek pasını Manaj'a aktardı. Manaj düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığını ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.