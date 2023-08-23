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Golcü Manaj Sivasspor’da

Sivasspor golcü Rey Manaj'ı renklerine bağladı. 26 yaşındaki Arnavut santrfor, 3 yıllık imza attı. Futbola Sampdoria'da başlayan ardından Cremonese, Inter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia formasını giyen Manaj, son olarak Watford'da görev yaptı. Kariyerinde 213 maça çıkan genç forvet, 51 gol attı. 30 kez de Arnavutluk formasını terletirken, geçensezon Championship'te Watford'la 7 maçta, skor katkısı yapamadı. Şubat ayından beri de kulüpsüzdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Golcü Manaj Sivasspor’da
Sivasspor golcü Rey Manaj'ı renklerine bağladı. 26 yaşındaki Arnavut santrfor, 3 yıllık imza attı. Futbola Sampdoria'da başlayan ardından Cremonese, Inter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia formasını giyen Manaj, son olarak Watford'da görev yaptı. Kariyerinde 213 maça çıkan genç forvet, 51 gol attı. 30 kez de Arnavutluk formasını terletirken, geçensezon Championship'te Watford'la 7 maçta, skor katkısı yapamadı. Şubat ayından beri de kulüpsüzdü.
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